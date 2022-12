Urfi Javed pose nue dans un nouveau post, se couvrant à peine d’une assiette; la vidéo devient virale

Les matins sont devenus très chauds, car Urfi Javed, alias Uorfi, est ici pour vous servir un petit-déjeuner chaud avec sa dernière bobine topless. Connue pour ses bouffonneries folles, Urfi a posé une bobine, dans laquelle elle pose seins nus et couvre ses seins avec une assiette et un verre de vin.

Urfi a posté la vidéo avec la légende “Petit-déjeuner”. Dans les 20 minutes suivant le téléchargement, la vidéo a obtenu plus de 36 000 likes et plusieurs commentaires.

Voici la vidéo







Dès qu’Urfi a posté la vidéo, plusieurs commentaires avaient une demande coquine pour elle. Un utilisateur a demandé : “Plates glass httao yaar.” Un autre utilisateur a écrit : “Ok, c’est la mode.” Un autre internaute a écrit : “Cameraman ki to moj h”. L’un des internautes a écrit : “Maman, je suis ta plus grande famille… Je t’aime vraiment… tu es mon inspiration. Je suis aussi une fille à la mode mais tu es au top. J’aime vraiment du fond du cœur.”

L’un de ses fans a fait l’éloge de ses bouffonneries et a écrit : “Les gens n’arrêtent pas de la traquer pour son sens de la mode, mais que savent-ils du courage et de la confiance dont cela a besoin. Chapeau bas, urfi di.” Un autre utilisateur a ajouté : “Aur logon ka kuchh kahe ya nahin kahe vah To theek hai per is samay cameraman ka bahut moj rahata hai kyunki usko khoob divertir karti hai madame ji.”

Shivam Sharma est devenu un nom populaire sur la télé-réalité indienne après son apparition dans l’émission de télé-réalité MTV Splitsvilla 13 l’année dernière et Lock Upp, la version de Kangana Ranaut de Bigg Boss, plus tôt cette année. Maintenant, il est revenu en tant que candidat générique dans MTV Splitsvilla X4.

La sensation des médias sociaux Urfi Javed, qui est connue pour avoir téléchargé ses vidéos et photos révélatrices sur son Instagram, a également été vue dans Splitsvilla X4 en tant que “Mischief Maker”. Dans une récente interview, Shivam a assimilé Urfi au magnat des affaires Elon Musk, qui est devenu le PDG de Twitter plus tôt cette année.