Urfi Javed pose dans une tenue audacieuse, les internautes disent “restaurant de sous-vêtements pehen k kaun …”

La sensation des médias sociaux Urfi Javed ne manque jamais de faire la une des journaux avec sa déclaration de style audacieuse. Mercredi, elle est sortie dans un gras blanc qui ressemblait plus à un monokini. En un rien de temps, sa vidéo est devenue virale et les internautes ont commencé à réagir.

Les internautes ont trollé l’actrice pour avoir porté des tenues révélatrices tout en posant pour les papas. L’un d’eux a écrit : « Ce n’est pas du tout de la mode, c’est de la nudité. Le deuxième a dit: “Vous à un tel mai pagal ho gayi hai honte de vous.” La troisième personne a commenté: “Sous-vêtements pehan k kon restaurant mai khana khane aata hai.” Le cinquième a dit : « Shii yaar road pe aise kapde pehan ke kyu bhai. dit le sixième. “N’a-t-elle pas une famille qui rejette ce comportement?” La sixième personne a commenté: «C’est un maillot de bain et le simple fait de mettre quelques accessoires dessus en fera une tenue? qu’est-ce qui se passe avec les gens.





Pendant ce temps, Urfi Javed a laissé Salman Khan sans voix. La sensation Internet l’a qualifié de “bel homme” et elle a du mal à croire que la star de Dabangg a 56 ans.

Il y a quelques jours, Khan a reconnu l’admiration du boxeur Nikhat Zareen pour lui et a dansé avec le champion sur la chanson très célèbre Saathiya Yeh Tune Kya Kiya. En plus de courtiser Zareen et d’autres internautes, son charme intemporel a même impressionné Urfi. La star de Bigg Boss OTT a fait l’éloge du look de Khan dans la récente vidéo virale et a écrit : “Pas question que ce mec ait 56 ans. Je n’étais pas vraiment fan de Salman Khan en grandissant, mais il y a 7-8 ans, j’ai regardé Hum Dil De Chuke Sanam et moi sommes devenus fous. Comme s’il était si beau, regardez-le.

En parlant d’Urfi Javed, la sensation Internet sera ensuite vue dans l’émission de télé-réalité Splitsvilla X4. Dans la promo partagée par MTV India, nous voyons les principes de base de l’émission. 10 filles et 10 garçons vivant sur deux îles vont découvrir l’amour à travers divers tests et défis. Un seul duo revendiquera le trône et deviendra le vainqueur ultime de l’émission. Spilitsvilla X4 commencera à partir du 12 novembre, tous les samedis et dimanches à 19h.

Plus tôt, Urfi a partagé deux photos sur son profil dans lesquelles elle pose seins nus, portant un pantalon ample. Tout en partageant ces photos, Urfi s’est appelée “Éhontée mais jolie” et a partagé ses deux cents sur la pêche à la traîne et la honte corporelle. Javed a légendé ces photos en disant : “Honteux mais joli. De plus, la définition de la décence, la vulgarité diffère d’une personne à l’autre. Pour certaines personnes, il s’agit de montrer des fûts, pour certains, il porte un bikini, pour certains, c’est juste Uorfi Javed. J’ai donc décidé de n’écoute personne. Sois mon propre juge. Si ce que je mets ou ne mets pas sur mon corps te dérange, va te faire foutre !”