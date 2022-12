Urfi Javed pose avec Sunny Leone et Arjun Bijlani, s’appelle “faiseur de méfaits”

La célébrité de Splitsvilla X4, Urfi Javed, a partagé des photos avec Sunny Leone et Arjun Bijlani. On la voit sur les photos arborant une couverture en maille sur ce qui semble être un bikini. Arjun a l’air vif dans sa tenue de soirée, tandis que Sunny porte une tenue rouge.

Elle a légendé le message comme suit: “Méfait géré Mais je n’en ai pas encore fini avec le méfait @mtvsplitsvilla #mischeifmaker.”

Le samedi 10 novembre, Urfi s’est rendue à l’aéroport pour se faire prendre en photo alors qu’elle portait un sari fleuri. Mais encore une fois, elle a été sévèrement trollée par les internautes.

Urfi Javed est vue dans les images publiées par le célèbre paparazzi Viral Bhayani aux prises avec son pallu alors qu’elle sort de l’aéroport. La candidate de Splitsvilla X4 a été critiquée en ligne dès que ses images ont été publiées. Les internautes ont déclaré qu’elle réagissait de manière excessive pour sauver son pallu glissant.

MTV a publié une vidéo BTS d’Urfi. Elle décrit ses autres concurrents dans la vidéo. Urfi s’est adressé à Honey Kamboj comme “Meetha” quand elle l’a vu pour la première fois. L’expression est un argot pour les homosexuels et les autres personnes LGBTQI. La vidéo a rapidement gagné en popularité et Urfi a reçu des trolls impitoyables pour sa remarque offensante.

Urfi s’est rendu compte que son commentaire est pris dans un contexte qu’elle ne voulait pas faire. Elle a apporté sa clarification en partageant le clip de ses histoires et a écrit : “@iamhoneykamboj, je ne voulais rien dire de mal pour lui, le premier mot qui m’est venu à l’esprit après avoir entendu le miel est meetha ! Je n’y ai pas réfléchi en arrière alors mais je m’excuse, chérie est un gars incroyable ! Beaucoup d’amour pour toi”

Urfi a acquis une plus grande notoriété après avoir fait une apparition dans la première saison de Bigg Boss OTT de Karan Johar, télévisée exclusivement sur Voot l’année dernière. Urfi a déjà fait des apparitions dans un certain nombre de spectacles. Après que Zeeshan Khan ait rompu sa relation avec elle le quatrième jour et s’est associé à Divya Agarwal, qui a remporté la compétition, elle a été la première concurrente à être éliminée de l’émission le huitième jour seulement.