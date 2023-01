Urfi Javed pose à moitié nue, se couvrant d’une longue tresse, suscite les réactions hilarantes des internautes

Urfi Javed est devenu le sac de boxe préféré des internautes. Chaque fois qu’elle publie quelque chose, les utilisateurs des médias sociaux s’en donnent à cœur joie. Ses moulinets attirent instantanément l’attention, car elle ne déçoit jamais. Les expériences «uniques» d’Uorfi avec des looks et des tenues hors du monde parviennent à la garder dans les discussions.

Récemment, Urfi a décidé de donner une tournure à Raiponce. La candidate de Splitsvilla 14 a laissé tomber une bobine où elle pose seins nus et couvre ses seins d’une longue tresse noire. Dans la vidéo, Urfi affichait les longues mèches avec fierté et la sous-titrait en disant : “J’aime ce que je vois.”

Voici le poste







Le message d’Urfi a attiré les internautes, et ils ont continué à la troller brutalement. Un utilisateur a écrit: “Dis n’importe quoi, mais elle tue à chaque fois.” Un autre utilisateur a écrit : “Yaari kuch bhi pahan leti Hai Lekin manana padega iska confidence iska confidence kabhi bhi loose hote hue nahin dekha wah (elle porte n’importe quoi, mais elle devrait être appréciée pour sa confiance).” L’un des utilisateurs a déclaré : “Iske hair cut krne ke liye tho mein government job chor kar .. barber bhi banne k liye ready hu (Je suis prêt à quitter mon emploi au gouvernement, à devenir coiffeur et à couper sa longue tresse).” Un internaute l’a appelée “Ek thi Dayn”. Un autre utilisateur a ajouté : “Vous portez des vêtements si sales, vous n’avez aucune honte en vous.”

Urfi Javed a poursuivi sa querelle avec le chef du parti Bharatiya Janata, Chitra Wagh. Après que ce dernier a déposé une plainte à la police contre Urfi, le mannequin a ciblé la politicienne dans ses tweets et autres publications sur les réseaux sociaux. Dans sa nouvelle salve, Urfi visait Wagh pour l’avoir prétendument “menacée publiquement de la frapper”.

Urfi a ensuite remercié Chakankar et la commission dans un tweet. “Je ne peux pas assez remercier @ChakankarSpeaks et @Maha_MahilaAyog d’avoir défendu ce qui est juste. Même si vous n’aimez pas mes vêtements, vous ne pouvez pas vous faire justice et menacer publiquement de me frapper ou d’inciter à la violence », a-t-elle tweeté.