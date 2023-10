Urfi Javed porte une tenue couvrant son visage après que ses photos de fiançailles soient devenues virales [Watch video]

Urfi Javed a été vue en train de faire une apparition publique après que ses photos d’elle-même se fiançant secrètement soient devenues virales sur les réseaux sociaux. La diva de la mode préférée d’Internet a été vue portant une tenue de type cape noire sur le devant qui couvrait son visage, et les internautes pensent qu’elle ne veut pas montrer son visage après la fuite de ses photos de fiançailles en ligne. Urfi a été vue portant une tenue indienne sur ses photos intimes de roka, et Internet est convaincu qu’elle est réellement fiancée. Cependant, Urfi, connue pour être une diva au franc-parler, n’a encore rien confirmé d’officiel sur les photos qui ont fait le tour d’Internet. Urfi a souvent parlé de ses relations passées, et les fans espèrent qu’elle dévoilera également ces photos, car cela suscite beaucoup de curiosité.