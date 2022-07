Urfi Javed porte une robe faite d’un rasoir tranchant, l’appelle “coupe au rasoir” [watch video]

Urfi Javed : La renommée de Bigg Boss OTT, Urfi Javed, fait souvent la une des journaux en raison de sa mode et de son style. Urfi a de nouveau partagé une vidéo d’elle-même sur Instagram et sa légende disait : “J’ai fait la robe parfaite pour les introvertis”. Urfi a fait une robe avec une lame cette fois. Ce n’est pas la première fois qu’Urfi étonne les gens en confectionnant une robe, avant que cette Urfi ne s’empare de la vedette pour la couture de vêtements uniques. Cette fois, Urfi Javed a fait une robe avec des lames. Sa vidéo devient virale sur les réseaux sociaux et les gens réagissent différemment à la vidéo. Regardez la vidéo pour plus d’informations.