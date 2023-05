Urfi Javed porte un bouclier unique comme tenue ; Internet s’amuse [Watch Video]

Urfi Javé est une sensation. L’actrice et influenceuse des médias sociaux est connue pour ses déclarations de style uniques et originales. Urfi Javed est également connue pour son audace. Que ce soit avec ses déclarations ou avec ses tenues, Urfi a créé l’image d’une personne audacieuse et tout le monde l’aime pour la même chose. L’ancien Yeh Rishta Kya Kehlata Haï L’actrice est souvent repérée dans la ville. Et aujourd’hui n’était pas différent car les paparazzis ont surpris Urfi Javed déposé par un studio pour une interview. Urfi Javed portait encore une autre tenue unique et intéressante qui a attiré l’attention des internautes.

Urfi Javed enfile une tenue noire unique pour une apparition

Comme dit précédemment, Urfi Javed fait sensation. La célèbre beauté Meri Durga et Bigg Boss OTT a été photographiée dans une tenue entièrement noire. Elle portait un bouclier avec une sangle couvrant ses atouts. Elle portait le pantalon en dessous. L’actrice a plaisanté en disant qu’elle transportait sa propre prison avec elle. Les papas ont plaisanté sur sa tenue qu’elle a prise sportivement en disant qu’elle la sous-titrerait ainsi. « Prison ou liberté sous caution ». C’était un jibe lors des multiples FIR déposées contre Urfi Javed pour ses apparitions audacieuses en public.

Regardez la vidéo d’Urfi Javed ici :

Internet réagit à la tenue unique d’Urfi Javed

Urfi Javed fait souvent la une des journaux du divertissement pour ses apparitions vraiment uniques. Sa tenue rappelait aux fans celle du bouclier utilisé pour se protéger lors d’incidents de charge de lathi. Les internautes ont plaisanté sur le choix de tenue d’Urfi Javed et certains l’ont également félicitée pour les avoir surpris à chaque fois avec ses idées de tenues uniques et différentes.

Pas plus tard qu’hier, Urfi Javed a reçu un contrecoup sur la tenue bubblegum qu’elle portait. L’actrice a peu d’admirateurs et pas mal de détracteurs. Alors que certaines célébrités ont félicité Urfi pour son apparence courageuse et audacieuse, certaines ont fait honte à Urfi pour la même chose. Ranveer Singh l’avait qualifiée de sensation de mode tandis que Ranbir Kapoor avait qualifié son dossier de style de mauvais goût. Kareena Kapoor Khan, d’autre part, avait loué Urfi pour sa bravoure et sa confiance. Urfi était sur un nuage quand Kareena l’a félicitée. Elle a critiqué l’acteur Brahasmtra pour ses remarques, bien que d’une manière sarcastique.