Urfi Javed porte des bracelets ‘200 rupaye wale’ lors de la fête d’anniversaire d’Anjali Arora, impressionne les internautes avec honnêteté

Urfi Javed croit qu’il faut rester réel et elle n’hésite pas à être fidèle à elle-même. Mercredi, Javed a assisté à la fête d’anniversaire d’Anjali Arora, candidate à Lock Upp et influente des médias sociaux. Les deux actrices ont récemment collaboré sur une bobine virale sur Haye Haye Yeh Majboori, et elles ont fait exploser le monde numérique avec.

Pour en revenir à la fête d’anniversaire d’Anjali Arora, Urfi a enfilé une tenue noire avec des bracelets de mariée (chuda). Les bracelets dorés étaient assortis à sa tenue, et même les papas étaient émerveillés par la combinaison. Plus que la combinaison, c’est l’honnêteté d’Urfi qui gagne Internet. Dans une vidéo partagée par Instant Bollywood, Urfi a été capturé en disant que les bracelets sont plaqués or et qu’ils sont faux. “Yeh sone ki nahi hai… nakli hai 200 ruapiye wale”, a avoué Urfi en riant.

Voir la vidéo







Dès la publication de la vidéo, plusieurs internautes ont loué l’honnêteté de la star de Bigg Boss OTT. Un utilisateur a écrit : “Cette fille est imbattable dans son sens vestimentaire.” Un autre utilisateur a déclaré: “Bangles ka kya tuk h smjh nh ati ye ldki ou iska fashion.” Un des utilisateurs a ajouté. « Habillez-vous Achi Lag Rhi h mais Pta Nhi Kyu Lag Rha h Ki Ulta Pehen Li h. Je plaisante, vous êtes magnifique. Un internaute a ajouté : « ATI Sundar Kanya ».

La star des médias sociaux Urfi Javed est connue pour ses déclarations de mode uniques. Cependant, il y a un autre côté de la star de Bigg Boss OTT que vous ne connaissez pas. Urfi est également une experte en beauté et elle a quelques astuces pour obtenir une peau parfaitement éclatante.

En étudiant son profil Instagram, nous avons découvert qu’en 2020-2021, Urfi a publié des vidéos de masques de bricolage assez utiles et faciles. Dans l’un de ses messages, Urfi a montré comment fabriquer un masque en feuille avec des extraits de banane. Dans la vidéo, Urfi prend une banane, ajoute une cuillère à café de miel, presse un citron, ajoute de l’isab-gol, le mélange et l’étale sur le visage avec un pinceau. Plus tard, elle couvre le visage avec un masque en feuille. Javed ordonne de garder le masque pendant 15 minutes, et papa ! Urfi a partagé la vidéo en disant : “Pourquoi acheter des masques en feuille coûteux ! Ce masque en feuille de fruits DIY laissera votre peau éclatante et super hydratée ! Essayez-le et faites-le moi savoir ! #bricolage #facemask #sheetmask.”

Voir la vidéo







Le dernier morceau d’Urfi Javed, Haye Haye Yeh Majboori, est très performant sur les plateformes numériques. Côté travail, elle a été vue pour la dernière fois sur Bigg Boss OTT.