Urfi Javed participera à MTV Splitsvilla X4 ; dit: ‘Je suis un romantique pur et dur’

Après avoir été éliminée lors de la première semaine de Bigg Boss OTT, Urfi Javed est devenue célèbre grâce à ses sorties de mode risquées. On la voit souvent porter des vêtements à risque lorsqu’elle sort en ville pour prendre des photos. Bien qu’elle soit brutalement critiquée pour ses choix de tenues audacieuses, Urfi est restée imperturbable et continue de montrer sa mode bizarre. Et il semble que sa popularité ait finalement porté ses fruits puisqu’elle sera désormais considérée comme une candidate sur MTV Splitsvilla X4.

Urfi a souvent parlé de sa phase de rencontres avec l’ancien acteur d’Anupamaa Paras Kalnawat. Alors que les deux continuent de rester amis après avoir traversé une rupture amère, Urfi cherchera un nouveau partenaire dans la prochaine émission de téléréalité. Urfi et Paras sont sortis ensemble en 2017 mais plus tard, ils se sont séparés. Elle a récemment été vue en train de danser avec Paras lors d’une fête.

Parlant de l’émission de téléréalité sur les rencontres, Urfi a déclaré qu’elle aimait toujours l’émission depuis assez longtemps et qu’étant une personne désespérément romantique, l’actrice est maintenant très excitée d’être considérée comme une candidate à l’émission.

Elle a ajouté qu’elle suivait Splitsvilla depuis des lustres et l’avait qualifiée de spectacle emblématique. Elle s’est décrite comme une personne romantique inconditionnelle, il ne faisait donc aucun doute qu’elle pourrait faire partie de la série, qui consiste à trouver un match idéal.

Après que Rannvijay ait fait ses adieux au spectacle, Splitsvilla X4 sera désormais animé par le vainqueur de Khatron Ke Khiladi 11 Arjun Bijlani et la constante, la seule et unique, Sunny Leone. La dernière saison a été organisée par Rannvijay avec Sunny où Jay Dudhane et Aditi Rajput ont battu Shivam Sharma et Pallak Yadav pour devenir les vainqueurs.

Il reste à voir si Urfi est capable de trouver son partenaire idéal dans l’émission de téléréalité sur les rencontres. Les téléspectateurs pourraient également s’attendre à ce qu’Urfi montre sa mode excentrique et il sera intéressant de voir comment les autres concurrents le verront.