Urfi Javed partage une vidéo du ” politicien en herbe ” Shabnam Shaikh giflant une ” pauvre ” femme et dit ” Je vais te manger vivant “

L’actrice de télévision et sensationnelle des médias sociaux Urfi Javed, qui a toujours exprimé ses pensées, s’est rendue sur Instagram et a critiqué Shabnam Shaikh, le “voulant politicien”, pour avoir giflé une femme “pauvre”.

Dimanche, l’actrice s’est rendue sur Instagram et a partagé une vidéo de Shabnam Shaikh, qui est la présidente nationale de Help Care Foundation (selon sa biographie Instagram), dans laquelle on peut voir cette dernière gifler une femme. Partageant la vidéo, Urfo a écrit : « C’est sa réalité ! Intimider les pauvres. En les frappant, elle pense qu’elle est la loi. Ne baise pas avec moi, espèce d’aspirant politicien bon marché. Je te mangerai vivant.





Dans sa deuxième histoire, Urfi a écrit : « Shabnam a été arrêtée chez elle pour fraude ! On dirait que tu veux y retourner.





Pendant ce temps, Shabnam a partagé une photo sur laquelle la “Constitution de l’Inde” était écrite avec la légende : “Constitution de l’Inde, je n’allais pas bien hier, une anesthésie m’a été administrée après avoir vu un acte honteux d’une fille sans vergogne et sa fausse carte d’identité m’a abusé et troller des choses merdiques .. les gens qui voulaient aller derrière les barreaux seront bientôt piégés par la cybercriminalité Aujourd’hui, tout sera répondu pratiquement Insha Allah. Et encore une chose si elle enregistre mon appel en lui parlant, je suis prêt à faire tout ce que le gouvernement indien m’ordonne. Elle a blessé la pudeur de ma femme.. Elle abuse de moi. Diffamation condamnée.. Suites célèbres et publicitaires avec des personnalités respectueuses.





Plus tôt, Urfi a partagé deux photos sur son profil dans lesquelles elle pose seins nus, portant un pantalon ample. Tout en partageant ces photos, Urfi s’est appelée “Éhontée mais jolie” et a partagé ses deux cents sur la pêche à la traîne et la honte corporelle. Javed a légendé ces photos en disant : “Honteux mais joli. De plus, la définition de la décence, la vulgarité diffère d’une personne à l’autre. Pour certaines personnes, il s’agit de montrer des fûts, pour certains, il porte un bikini, pour certains, c’est juste Uorfi Javed. J’ai donc décidé de n’écoute personne. Sois mon propre juge. Si ce que je mets ou ne mets pas sur mon corps te dérange, va te faire foutre !”

Dès qu’elle a laissé tomber les photos, plusieurs utilisateurs ont réagi et ont tenté de la claquer. Un utilisateur a écrit : “ladkiyon ki ijat jo hoti h wo to aap bech rahe ho”. Un autre utilisateur a écrit : “Bass yeh hi dekhna Baki Reh gaya tha.” Le troisième utilisateur a écrit : « Koi itna tharki kaise ho sktaa hai ». Un internaute a ajouté : “Apka liya sans vergogne kahan hogi apka ander toh sharaam e nabhi bachi esa karo pura saaf saaf bejo publicité ziyada milaga ou gareeb ka bhaala hoga besharam.”

LIS: Urfi Javed se qualifie de “jolie et sans vergogne”, publie des photos sexy sur Instagram