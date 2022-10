Urfi Javed partage une photo audacieuse en tenue noire, les internautes l’appellent “le feu”

La sensation des réseaux sociaux Urfi Javed est connue pour partager ses photos audacieuses et sensuelles sur les réseaux sociaux. Le lundi 31 octobre, l’actrice a déposé une autre photo révélatrice dans une tenue noire sur sa poignée Instagram et son message s’est instantanément répandu comme une traînée de poudre sur la plateforme de partage de photos et de vidéos.

Les internautes ont également réagi à sa photo qualifiant l’actrice de “feu” dans la section des commentaires. Un internaute a même exprimé son souhait de devenir son caméraman et un autre a écrit “wow, c’est un look époustouflant”. De nombreux utilisateurs d’Instagram ont même laissé tomber des emojis de coeurs rouges dans la section des commentaires.





L’actrice indienne populaire est apparue dans plusieurs émissions de télévision telles que Bade Bhaiyya Ki Dulhania, Kasautii Zindagii Kay et Bepannaah pour n’en nommer que quelques-unes.