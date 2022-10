Deux des sensations Internet les plus chaudes et les plus populaires, Urfi Javed et Anjali Arora, concurrent de Lock Upp, ont fait tomber Internet avec leur bobine. Les deux jolies filles ont dansé sur l’interprétation de Haye Haye Yeh Majboori, et la vidéo est devenue virale instantanément.

Découvrez la bobine





Urfi a été vu pour la dernière fois dans Bigg Boss OTT, tandis qu’Anjali était l’un des finalistes de l’émission hébergée par Kangana Ranaut, Lock Upp.