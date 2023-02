Urfi Javed met le feu à Internet en bikini rouge sexy, regardez une vidéo virale

L’actrice Urfi Javed est connue pour ses choix de mode audacieux et bizarres et Urfi laisse souvent les gens sous le choc avec ses vêtements bizarres. Urfi est également très active sur les réseaux sociaux et elle continue de publier des vidéos et des photos d’elle portant des tenues bizarres. Et maintenant, le jour de la Saint-Valentin aujourd’hui (14 février), Urfi a de nouveau posté une vidéo d’elle portant un bikini rouge. La vidéo est maintenant devenue virale et les internautes apprécient le bikini sexy de l’actrice.

Dans la vidéo, on peut voir Urfi Javed portant un bikini rouge chaud avec une cape qui couvre l’arrière de sa tête. Urfi porte également un joli pendentif autour du cou et porte des sandales à talons hauts.





Les internautes ne perdent pas de temps pour commenter la vidéo d’Uorfi Javed. “Piment rouge chaud (sic)”, a écrit un utilisateur. “Yah hai lal pari (sic)”, a commenté un autre.

Urfi Javed est devenu célèbre après être apparu sur Bigg Boss OTT. Urfi a joué dans certaines séries télévisées. Elle a joué le rôle d’Avni dans Bade Bhaiyya Ki Dulhania et d’Aarti dans Meri Durga. Elle a également joué le rôle de Bella dans Bepannaah et Mira dans Punch Beat Saison 2. Urfi a été vue pour la dernière fois sur Splitsvilla X4.