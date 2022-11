Urfi Javed LASHES à Hindustani Bhau pour des commentaires menaçants sur ses vêtements; fait des déclarations choquantes contre le concurrent de Bigg Boss 13

Urfi Javé est une sensation dans l’industrie. Chacun doit partager ses réflexions sur le sens vestimentaire un jour ou l’autre. Alors que certains apprécient Urfi Javed pour son audace, il y en a d’autres qui ne supportent tout simplement pas le genre de vêtements qu’Urfi porte, pour des raisons qu’ils connaissent le mieux. Certaines célébrités ont également critiqué Urfi Javed pour ses choix de mode. Et le Bigg Boss OTT star n’est pas celle qui le prend en silence, elle est très sauvage tout en le redonnant à ses détracteurs. Et c’est ce qui s’est passé récemment. Grand Patron 13 concurrent Bhau hindoustani a claqué Urfi qui lui a rendu. Découvrons ce qui s’est passé ci-dessous :

Hindustani Bhau avertit Javed

Urfi Javed se rend tous les jours à la tendance Entertainment News. Et aujourd’hui, elle a encore une fois fait l’actualité pour sa déclaration de mode. Et encore une fois, quelqu’un a parlé de ses choix vestimentaires. Urfi Javed est connue pour ses tenues osées et audacieuses. Et Hindustani Bhau a mis en ligne une vidéo avertissant Urfi Javed de porter de meilleurs vêtements. Hindustani Bhau alias Vikas Fhatak a déclaré que le type de vêtements qu’elle porte n’est pas dans la coutume ou la culture indienne. Il a dit qu’en agissant ainsi, Urfi transmet les mauvais messages aux autres filles du pays. “Sudhar jaa beta, warna main sudhar dunga.”

Découvrez l’avertissement d’Hindustani Bhau à Urfi Javed

Urfi Javed SLAMS et fait une déclaration choquante contre Bhau

Urfi Javed n’allait pas le prendre en spectateur. Elle a demandé au concurrent de Bigg Boss 13 si maudire les gens était la coutume en Inde. Elle demande à Vikas combien de personnes il a corrigées en abusant et ajoute qu’elle peut non seulement corriger mais aussi gâter quelqu’un. Urfi Javed s’en est pris à Hindustani Bhau en disant que puisqu’il l’a ouvertement menacée, elle peut le mettre derrière les barreaux mais il y est déjà allé plusieurs fois. Elle devient sarcastique en disant que c’est un très bon message pour les jeunes. Urfi a également affirmé que Hindustani Bhau l’avait contactée il y a quelques mois en disant qu’il voulait l’aider dans certains cas en échange d’une certaine publicité. Urfi a révélé avoir dit non. Elle ajoute: “Kapde to yahi mere same the. (Je portais les mêmes vêtements à l’époque)”

Consultez les histoires Instagram d’Urfi Javed ici:

Urfi Javed a déjà critiqué Kashmera Shah, Sudhanshu Pandey, Chahatt Khanna et d’autres célébrités pour leurs paroles contre ses vêtements.