Urfi Javed, connue pour son sens de la mode unique mais bizarre, a récemment impressionné les fans avec sa tenue « innovante » faite avec un sac à main et les fans ne peuvent s’empêcher d’apprécier l’actrice pour sa créativité.

Lundi, Urfi Javed s’est rendue sur son compte Instagram et a stupéfié ses fans en déposant une vidéo dans une nouvelle tenue « innovante ». La vidéo s’ouvre sur l’actrice posant avec un sac à main en cuir marron et le transforme plus tard en robe. L’actrice confectionne une robe deux pièces, un haut et une jupe avec le sac et a sous-titré la vidéo : « J’ai fait une robe à partir d’un sac !! Cette tenue est tellement tellement bombe ! je ne peux pas parfois !!

J’ai hâte de le porter à une fête ! et a ajouté la chanson Makeba à la vidéo.





Urfi Javed a laissé tout le monde stupéfait avec sa nouvelle tenue et les fans ne pouvaient s’empêcher de louer l’actrice dans la section des commentaires. L’un des commentaires disait: « Maintenant, c’est incroyablement innovant. » Un autre a écrit: « C’est plutôt cool en fait. » Un autre fan a commenté: « Wow quelle fille créative. » Un autre a écrit: « C’est génial. » Un autre commentaire disait « Incroyable Urfi ».

Urfi Javed est très active sur les réseaux sociaux et attire souvent l’attention sur ses tenues. L’actrice bénéficie d’un énorme nombre de fans avec 4,2 millions de followers sur Instagram. Elle continue de partager ses tenues de bricolage avec ses fans sur les réseaux sociaux et suscite une attention positive et négative pour son look.

Dans une interview avec ETimes, Urfi Javed s’est ouverte sur son sens bizarre de la mode et a déclaré: «Tout le monde aime s’habiller, se maquiller et être à son meilleur. Quoi que je fasse, je le fais pour moi-même parce que nous voulons tous avoir l’air bien et nous sentir bien. Et si les gens sont provoqués par une robe, c’est qu’il y a un problème… ils ont besoin d’aide !

Pendant ce temps, Urfi Javed a fait ses débuts avec la populaire émission de télévision Tedi Medi Family. L’actrice a ensuite joué dans de nombreuses émissions de télévision comme Yeh Rishta Kya Kehlata Hai, Dayaan, Meri Durga, Chandra Nandhini, etc. L’actrice a également participé à l’émission de télé-réalité Bigg Boss OTT. Bien qu’elle ait été la première candidate à être expulsée de la maison, elle a attiré l’attention du public et est devenue célèbre grâce à son passage dans l’émission. L’actrice a également été présentée dans Splitsvilla XI en tant que fauteuse de méfaits.

