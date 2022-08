‘Urfi Javed ko media me laane waali main hu’, dit Rakhi Sawant

Rakhi Sawant et Urfi Javed font souvent la une des journaux pour diverses raisons. Urfi Javed, qui est connue pour son style unique, est une fashionista pour beaucoup. L’actrice a récemment été félicitée par Ranveer Singh lorsqu’il est apparu à Koffee avec Karan 7.

Dimanche, Rakhi Sawant a parlé de son amie Urfi et a déclaré: « Urfi ko media me laane waali me hu, usse pehle media me kahan thi vo. Meri salut cheli hai, elle suit mes pas et fait du bien dans sa carrière. Elle est une nouvelle icône de la mode et est également louée par Ranveer Singh.

Netzines a réagi à sa déclaration. L’un d’eux a écrit : « Sahe lapet kr maari hai mazak mazak me ». Le second a dit: “Haha, j’adore cette fille, pyaar se bezti krti h bnde ko feel b na ho.” Un autre a dit : « o rakhi……ky dhoya he urafi ». Le quatrième mentionnait : « Jalne lagi ab ye… Poora lime light urfi le ja rahi hai isliye.

Rakhi a également parlé de la mort mystérieuse de Sonali Phogat et de son accusé PA Sudhir Sangwan. Elle a dit: “Dekhiye jab mujhe pata chla tha toh jour 1 se mujhe meurtre salut lag rha tha. Sonali ji ka meurtre salut hua hai. Bigg Boss me bhaut accha waqt bitaya hai mene. Unki jaan thi unki beti aur jo unke PA le vo taklu, elle avait l’habitude de nous dire qu’elle était amoureuse de hism (son PA Sudhir Sangwan). Et Vo PA bhi l’aur dost bhi le, ab vo nahi hai toh mujhe batana accha bhi nahi lagta. Bhaut galat baat hai, crise cardiaque unko aaya hi nahi. Abhi kya hai vo CBI et police dekhek.

Elle a ajouté: “J’ai vu la vidéo, ses vêtements ont également été enlevés. J’étais tellement choquée, mais je veux à Dubaï. Elle aimait sa fille comme tout, j’étais traumatisée. Je demande à BJP de prendre des mesures contre les personnes qui l’a assassinée. Uss takle ne (Sudhir Sangwan) ne unki beti ko anaath kar dia. Mujhe jour 1 se uspe shak tha, me 10 baar usse mili hu. Jitni baar dekhti thi utni baar gussa aata tha. J’avais l’habitude de demander à Sonali Phogath qui C’est lui. Elle ne lui a rien dit, c’est mon PA et nous nous aimons bien. Uski shakal se mujhe vo criminal lagta tha, aaj vo sach hogya. Je me sens si triste.