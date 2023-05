Urfi Javed fulmine à propos de son ex-petit ami qui la trompe avec plusieurs filles ; révèle se faire tatouer son nom [Watch video]

Il peut y avoir n’importe qui comme Urfi Javed. Disons que pour l’instant au moins, la fille est une centrale électrique à tous points de vue; elle n’a aucun filtre lorsqu’elle parle de tout et de rien, et elle est un livre ouvert et n’a aucun scrupule à déclamer sa vie personnelle qui est tellement foirée. Dans cette vidéo, vous pouvez voir Urfi parler de la gestion du chagrin dans les relations et du fait qu’elle ne veut pas avoir une relation sérieuse en ce moment à cause de son ex-petit ami. Urfi révèle que son ex-petit ami l’a trompée à plusieurs reprises et comment il l’a trompée en faisant un tatouage de sa date de naissance qui était également la date de naissance du père du gars.

Regardez la vidéo d’Urfi Javed déclamant sur son ex-petit ami qui l’a trompée et sur le fait qu’elle n’aura jamais de relation sérieuse.

Urfi fait une diatribe hilarante à propos de sa mauvaise vie amoureuse, et vous pouvez l’applaudir pour être si cinglée. Urfi Javed est une self-made woman, et aujourd’hui, selon ses propres termes, elle n’a pas besoin d’un homme car elle a beaucoup d’argent. N’est-elle pas une boss babe vibe ? Urfi Javed laisse même l’intervieweur avoir pitié d’elle après lui avoir demandé de passer à la question suivante, à laquelle elle dit qu’elle est passée. Cette fille est vraiment cool.

Urfi Javed était en couple avec la star d’Anupamaa Paras Kalnawat, qui fait maintenant partie d’une autre émission de télévision populaire, et ils ont décidé de se séparer en raison de ses affirmations selon lesquelles il était un petit ami trop possessif. Cependant, ils sont toujours de bons amis, car il y a quelques mois à peine, ils ont fini par danser ensemble à la fête d’anniversaire d’un ami commun. Les internautes se demandent si Paras est le même gars dont elle parle dans cette vidéo virale.