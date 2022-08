Urfi Javed fait une tenue de pierres inspirée par les trollers qui ont dit, ‘Isko patthar se maarna chahiye’

Urfi Javed a dit haut et fort qu’elle est imparable et ne s’enlise dans rien. La renommée de Bigg Boss OTT est toujours trollée pour son choix bizarre de tenues, mais parfois elle parvient à faire tourner les têtes, comme cette fois. La jeune fille vient de déposer sa vidéo où on la voit porter une tenue de pierres inspirée des trollers. Oui. Dans la vidéo, Urfi porte un long t-shirt associé à un short noir et lit l’un des commentaires qui disent ” Isko patthar se maarna chahie “. Elle a sauté dans cette pierre et tadaa, la voici avec une autre tenue exceptionnelle. d’elle, c’est assez impressionnant.

Urfi a partagé la vidéo et a écrit : ” Yaps le commentaire m’a inspiré à le faire, ne me blâmez pas. La faute au commentaire. “. La tenue est en effet assez impressionnante et a de nouveau impressionné ses proches. Urfi a parcouru un long chemin dans son parcours. L’actrice a ouvert son cœur par honte et a fait face à de nombreuses critiques en raison de son choix. qui l’a laissée suicidaire à plusieurs reprises, mais elle est là pour survivre et l’a prouvé maintes et maintes fois.

Urfi fait actuellement sensation sur Internet et elle est devenue une force avec laquelle il faut compter. Ranveer Singh sur Koffee With Karan 7 a félicité Urfi pour son courage en matière de mode et l’a qualifiée d ‘«icône de la mode». Alors que l’actrice était sacrément heureuse de faire sa place dans l’industrie. Sur le front de l’ouvrage, Urfi attend pourtant d’obtenir un travail à part entière. Elle a fait quelques albums et a joué un rôle important dans Bigg Boss OTT. Il a été rapporté qu’elle était censée faire une entrée dans l’émission populaire Anupamaa, mais cela ne s’est jamais produit grâce à son ex-beau Paras Kalnawat qui a été expulsé de l’émission en raison d’une rupture de contrat.