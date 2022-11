Urfi Javed fait une entrée remarquée à Splitsvilla X4, la star de Bigg Boss OTT se qualifie de “bombe” dans une nouvelle promo

Urfi Javed devient la prochaine grande chose dans le format de téléréalité. Après avoir impressionné les masses avec son passage dans Bigg Boss OTT, la star des médias sociaux fait tourner les têtes avec Splitsvilla X4. Urfi est l’une des candidates de la 14e saison, et parmi les 11 autres filles, Urfi est la plus chaude et la plus forte.

Dans la nouvelle promo partagée par Javed, nous pouvons voir d’autres concurrents créer des surprises alors qu’Urfi fait son entrée spectaculaire et élégante dans le monde de Splitsvilla. Urfi s’est présentée en disant : “Aapne mujhe attend nahi kiya hoga na… mais main aa gayi hu Splitsvilla 14 mein. Main kya phataka le ke aayi hu ? Main toh khudh ek bomb hoon, aur mujhe nahi pata ki main kab kaha phat sakti houon.”

Voici la promo







Eh bien, Urfi rendra l’émission de téléréalité plus épicée et elle donnera une rude concurrence aux autres filles. Le principe de base du spectacle. 10 filles et 10 garçons vivant sur deux îles vont découvrir l’amour à travers divers tests et défis. Un seul duo revendiquera le trône et deviendra le vainqueur ultime de l’émission.

La star de Bigg Boss OTT n’est pas qu’un concurrent ordinaire. En fait, elle est apparue pour rendre le jeu de l’amour difficile. Dans une autre promo, nous pouvons voir Javed se mettre en colère contre les concurrents, et même s’en prendre à demander, “à qui pensez-vous parler?” Plus tard, elle a continué à voler le moment en disant “Phele suno”.

Plus tôt, il a été rapporté qu’Urfi aimait l’émission de téléréalité sur les rencontres depuis assez longtemps et qu’étant romantique, l’actrice était plus enthousiaste à l’idée d’en faire partie. Splitsvilla X4 commencera à partir du 12 novembre, tous les samedis et dimanches à 19 h.