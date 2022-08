Urfi Javed fait l’éloge de l’actrice du Panchayat Neena Gupta et la qualifie de “sauvage”

Qu’il s’agisse de ses vêtements ou de déclarations controversées, l’actrice de télévision préférée de paps, Urfi Javed, ne manque jamais d’attirer l’attention. Récemment, elle a été vue portant une tenue jaune audacieuse et posant pour les caméras.

Récemment, interrogée sur la fille de la star de Panchayat, Neena Gupta, Masaba, l’actrice a déclaré: «J’adore Masaba, si gentille de sa part. En fait, j’aime aussi sa mère. J’ai l’impression que sa mère est sauvage. La vidéo devient virale sur les réseaux sociaux. L’un d’eux a écrit: “J’aime aussi masaba.” Le second a mentionné: “Et le prix du meilleur dramebaaz va à?”

Il y a quelques jours, l’acteur de Bollywood Ranveer Singh a cassé Internet après que des photos de sa séance photo nue soient devenues virales. Les photos ont circulé sur les réseaux sociaux avant même qu’il ne les publie, les netzines ont critiqué l’acteur pour avoir posé nu pour un magazine.

Cependant, il y avait quelques personnes qui ont soutenu Ranveer Singh. Ils ont cité l’exemple d’Urfi Jave et ont dit que si ses photos semi-nues ne sont pas considérées comme obscènes, alors pourquoi les photos de Ranveer ont été critiquées. Après cela, Urfi Javed s’est rendu sur Instagram et a critiqué les utilisateurs des médias sociaux pour avoir comparé ses photos avec les photos nues de Ranveer Singh.

Urfi a partagé une capture d’écran dans laquelle un utilisateur de médias sociaux montrait son soutien à Ranveer Singh. La capture d’écran disait: “Si cette séance photo blesse les sentiments, alors pourquoi ces séances photo d’Urfi Javed ne blessent pas les sentiments ??? Si quelque chose ne va pas pour un sexe, cela devrait également être déclaré faux pour l’autre sexe.

Urfi a répondu en disant: «Les gens peuvent soutenir Ranveer sans me mettre entre les deux, ainsi que tous ceux qui oublient ici, j’ai été trollé sans pitié, Slut honteux, menacé de viol, menacé de mort pour tout et n’importe quoi. Que tout le monde arrête d’agir comme si le monde avait été gentil avec moi, j’ai enduré ma part d’abus, de trolling et ainsi de suite. Si une stupide ONG décide de porter plainte contre Ranveer, pourquoi vous en prendre à moi ? Cela montre encore une fois l’hypocrisie. Malade mon ****.