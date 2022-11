Urfi Javed fait la promotion de la T10 League d’Abu Dhabi dans son style signature

Mercredi, Urfi Javed a laissé tomber une bobine dans laquelle on peut la voir promouvoir la Ligue T10 d’Abu Dhabi dans son propre style. Dans la vidéo, on peut la voir portant un short vert et un soutien-gorge de sport.

Les utilisateurs des médias sociaux ont réagi à la bobine d’Urfi Javed, l’un d’eux a écrit, “en répétant ‘aaj dhang ke kapde pehen ke aayi hai'”, le second a dit, “Sérieusement, maine est k video dekha to lga kahi ye jis tarah se TV remote ko uthaya mujhe laga kahi ye tv remote se to kapde nhi banane wali Hai thankku bhagwan ye din nahi dikhane ke liye.” La troisième personne a commenté, “Aaj jakr aap bohot acchi lagi ho.”

Plus tôt, l’actrice a laissé tomber ses magnifiques photos dans une tenue jaune. Partageant les photos, elle a écrit : “Mujhe nahi pata hai !! Mujhse mat poocho na !” Cependant, sa photo n’a pas plu aux utilisateurs des médias sociaux. L’un d’eux a écrit : ” Ye jo aap kapdo ki invension krke pehnti ho na isse hmare yaha koi pocha v na banae…pure k pura nangapan pr aa chuki ho… Thoda to saram kro… Kuch din bad pura nanga ho ka glass lga lena ..sab kuch dikhaogi tb na followers badhenge …. Si vous parlez de personnalité large d’esprit …. Alors laissez-moi vous dire une chose bébé … En faisant ce genre de mode la moins chère, vous ne peut pas être un exemple de personnalité large d’esprit… Vous faites extrêmement mal… Honte à vous…”





Le deuxième a dit: “Créateur de mode Aap ho toh toh kuch fashion ke upor design karo yeh kya glass ka tukda leke paint karke hide kar rahi ho yeh koiyi fashion hai.” Le troisième a dit: “Est-ce que baar koi nahi bolega ki dhang ke kapde nahi pehne kyoki est baar to kapde hi nahi pehne.”

Actuellement, l’actrice est vue dans Splitsvilla X4 avec Sunny Leone, Arjun Bijlani et d’autres candidats. Dans le dernier épisode, Javed a appelé Sakshi Dwivedi bi *** y et a dit qu’elle avait des vibrations bi *** y d’ici. Bien que Javed ne veuille pas la blesser, mais Sakshi l’a pris personnellement et plus tard, elle s’est vengée. Dans le même épisode, Sakshi a eu la chance d’exprimer sa colère et s’est moquée de la personnalité d’Urfi. Elle a dit qu’Urfi avait une taille courte et qu’elle portait exprès de longs talons pour le cacher. Hier, Urfi a partagé le clip sur son insta et a tagué Sakshi en disant : “@sakshidwivediofficial tu es ab *** h”