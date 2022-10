Urfi Javed fabrique une tenue à partir de bobines de cassettes audio, laissant les internautes perplexes

Urfi Javed est connu pour porter les tenues les plus étranges avec une confiance absolue. Vous pourriez être d’accord pour ne pas être d’accord, mais c’est un fait qu’en matière de mode, Urfi est créative.

La star de Bigg Boss OTT est de retour, et cette fois, elle a confectionné une tenue à partir de bobines de cassettes audio. Dans la dernière vidéo partagée par Javed, l’actrice est montrée en train de basculer avec une cassette, et elle a eu une idée pour sa nouvelle tenue. Plus tard, Urfi apparaît avec sa nouvelle tenue, faite de bobines.

Jetons-y un coup d’oeil





La dernière création d’Urfi a déconcerté Internet. Une certaine partie des internautes a loué le sens unique de la mode d’Urfi. L’actrice Ridhima Pandit a écrit : “Trop cool”. Naaz Joshi a écrit : « C’est créatif mais cool. » En tant que designer, j’aimais beaucoup ses créations. nice urfi. ” Alors que d’autres ont balayé son look. Un utilisateur a écrit: “Kuch toh dustbin mai daal diya kro.” Un autre utilisateur a écrit: “Bhes ki aakh kitna dimag h re baba.” Un internaute lui a demandé de faire une tenue sans préservatifs, “Mam Condom ka dress bnake pehno plz followers aag ki trah bdege.”