Urfi Javed fabrique un crop top avec un film plastique alimentaire, la vidéo devient virale

Urfi Javed, dont elle épelle maintenant le nom comme Uorfi Javed, a été sous les projecteurs avec ses choix de mode. Elle n’a pas peur de prendre des décisions de mode audacieuses, ce n’est donc pas nouveau pour elle.

L’actrice est réputée pour son sens du style distinctif et pour la création de tenues à partir de fils, de pierres ou de sacs. Ses vêtements de barbe à papa ont également attiré beaucoup d’attention. Mais malgré la pêche à la traîne qui accompagne chaque sélection de robes, elle continue d’expérimenter la mode. L’actrice de 24 ans a été vue en train d’aller plus loin il y a quelques jours alors qu’elle posait seins nus.

Dans une vidéo qu’Urfi a publiée vendredi 2 septembre, on la voit couvrir son buste de fleurs en plastique tout en portant un haut en papier d’aluminium transparent. Elle a complété son ensemble avec des talons et une paire de jeans.





Urfi Javed a récemment porté plainte contre un homme Obode Afridi et l’a accusé de la harceler, de la faire chanter et de la menacer sur WhatsApp. Dans sa plainte, l’actrice mentionne qu’elle est harcelée depuis deux ans.

L’actrice a maintenant partagé des photos de la police de Mumbai arrêtant l’homme. Partageant la photo, elle a écrit : « Bonne nouvelle ! Cet homme qui m’a agressé est enfin derrière les barreaux. Merci beaucoup à la police de Mumbai.

Les déclarations de mode uniques d’Urfi Javed ont impressionné Ranveer Singh, et il a applaudi sa confiance en portant des tenues aussi étranges. Récemment sur Koffee With Karan 7, Karan a demandé à Singh et Alia Bhatt quelle célébrité répéter des vêtements serait leur pire cauchemar », Ranveer a nommé Urfi Javed. Il a également mentionné qu’elle était une icône de la mode. Urfi Javed a également réagi à la réponse de Ranveer. Partageant la vidéo, elle a écrit : « Je ne sais pas comment réagir ! Mais Ranveer Singh, tu es adorable !

Uorfi a participé à un certain nombre de séries télévisées depuis son passage à Bigg Boss OTT. Elle est bien connue pour avoir joué Avni dans le film Bade Bhaiyya Ki Dulhania. Elle est également apparue dans la saison 2 de Puncch Beat d’ALT Balaji en tant qu’Aarti dans Meri Durga, Bella dans Bepannaah et Mira dans la saison 2 de Puncch Beat. Uorfi a dépeint Chhaya dans Chandra Nandini de Star Plus de 2016 à 2017. Saat Phero Ki Hera Pherie sur SAB TV. Uorfi Javed a fait ses débuts en tant que Shivani Bhatia dans Yeh Rishta Kya Kehlata Hai en 2020, et a ensuite joué Tanisha Chakraborty dans Kasautii Zindagii Kay.