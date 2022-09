Urfi Javed exhibe son bikini dans une jupe au style étrange; les internautes disent: “Elle fait de la propagande pour gâter la jeunesse”

Urfi Javed est une reine sans vergogne et elle se fout de la pêche à la traîne. Elle a riposté aux paparazzis pour s’être moqués de ses vêtements et leur a adressé un diktat strict pour ne pas avoir commenté ses vêtements. Et elle n’a jamais cessé de faire ce qu’elle veut et même de porter ce qu’elle veut. Et en ce moment, une fois de plus, elle attire les regards avec sa déclaration de mode bizarre mais audacieuse. Dans sa nouvelle vidéo, on voit Urfi exhibant son bikini noir avec une jupe de style bizarre. Alors que les internautes la trollent une fois de plus, ses fans la saluent pour être qui elle est.

Cette fois encore, Urfi Javed met tout en œuvre avec sa déclaration de mode et cette vidéo virale d’elle exhibant son BOD chaud attire tous les globes oculaires.

Urfi est critiquée pour avoir gâté la jeunesse et même prétendue être à l’ordre du jour pour que la jeunesse soit comme elle. Urfi est actuellement l’une des célébrités dont on parle le plus sur Instagram et elle a fait tourner les têtes avec sa déclaration de mode bizarre à chaque fois et est maintenant devenue une icône de la mode.

En fait, sur Koffee With Karan 7, la renommée de Bigg Boss OTT a été saluée par l’acteur de Bollywood Ranveer Singh, qui est lui-même une icône de la mode et est connu pour faire une déclaration de mode audacieuse. La séance photo nue de l’acteur de Jayeshbhai Jordaar a fait sensation en ligne. Il a même atterri dans des ennuis judiciaires car il y avait une citation à comparaître pour avoir outragé la pudeur des femmes en se mettant nues. Pour en revenir à Urfi, elle est maintenant un nom bien connu dans l’industrie et il n’y a pas de retour en arrière pour elle et elle a été acceptée pour qui elle est. La jeune fille a été vue pour la dernière fois à Bigg OTT et a même fait la une des journaux en raison de sa rupture avec la star d’Anupamaa, Paras Kalnawat.