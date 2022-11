Urfi Javed étourdit Internet en posant en sharara rose, les internautes demandent “tabiyat thik hai?”

Urfi Javed est connue pour créer ses propres déclarations de mode, en faisant preuve d’audace, en interdisant tout et en enfilant la tenue impossible avec une attitude «diable peut s’en soucier». Après avoir fait les manchettes consécutives avec des tenues étranges, Urfi a stupéfié les internautes en devenant traditionnel. La star de Bigg Boss OTT a enfilé une robe sharara ethnique rose à fleurs, avec une dupatta assortie et une passa accrochée sur le côté gauche du front. Les internautes ont du mal à y croire.

Urfi a posté la vidéo avec la légende “Seulement parce que j’aime Halaa et Hania” et a cassé Internet avec son look à couper le souffle.

Dès qu’Urfi a partagé la photo, les utilisateurs des médias sociaux sont devenus fous du look. Beaucoup d’entre eux ont affirmé qu’Urfi allait bien. Un utilisateur a demandé : “Omg aaj to pure kapde me taliya aaj bada acha laga apko aese dekh ke.” Un autre utilisateur a écrit : “Mam plzz itne kapre na phne kre plzzzz.” L’un des utilisateurs a ajouté : “Tabiyat to thik hai est ki ya phir hindustani bhau ka kamal hai.” Un internaute a ajouté : “Uorfi tu le tues. Sérieusement ce costume, Gajab hai Urfii es-tu princesse.” Un autre internaute a déclaré : « Yrr aap kitni pyaari lagg rhi ho ».

Quelques internautes ont fait une fouille sarcastique sur le fait qu’Urfi a changé de look après que Hindustani Bhau ait critiqué l’artiste. “Itni jaldi sudhar gaye… lagta hai Hindustani bhaau ne barober bambou diya hai.” Un autre utilisateur a souligné, “Hindustani bhau sudhar diya… wha bhau.” Un autre utilisateur a écrit : “ye kya ho gaya koi Dr ko bulao”.

Dans une vidéo récente qu’Urfi a partagée sur Instagram, Hindustani Bhau a été entendu dire à l’actrice d’arrêter de porter ses tenues audacieuses parce que cela va à l’encontre de la culture indienne. Il a ajouté qu’il prendrait les mesures nécessaires si elle ne comprenait pas.

Urfi Javed y a répondu et a écrit dans une histoire, “Ohhh! Ou aap gaali dete ho wo to India ka Riyaz hai, apka gaaliyo ne kitne logo ko sudhara hai.. Maintenant que tu m’as ouvertement menacé, tu sais que je peux mettre Tu es derrière les barreaux mais attends tu n’y es pas déjà allé un million de fois ? Ye toh kitna achha msg hai jeunesse k liye prison jana, apne se aadhi umar ki ladki ko menace ouvertement karna. Rappelez-vous aussi que vous avez dit à mon photographe et à Mohsin que vous vouliez me parler il y a quelques mois que vous vouliez m’aider dans le cas d’Obed Afridi, vous vouliez de la publicité et je vous ai tout de suite dit non. Je ne veux pas de votre aide ! Kapde toh ya hu mere même le! Aussi une chose va te faire foutre. Actuellement, Urfi fait également la une des journaux à Splitsvilla X4.