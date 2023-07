Urfi Javed et Disha Patani apportent le quotient de chaleur aux Grazia Millennial Awards; les internautes ont des réactions drastiques [Watch]

Le Prix ​​du millénaire Grazia se déroulent dans la ville pendant que vous lisez ceci. Et des célébrités populaires du monde du cinéma et de la télévision assistent à la remise des prix et mettent leur meilleur pied en matière de mode sur le tapis. Depuis Ayushmann Khurrana pour Sanya Malhotra, Tejasswi Prakash, Karan Kundrra, Bhumi Pednekar, Urfi Javed, Disha Patani et d’autres ont été vus se présenter sous leur meilleur jour dans la plus belle de leurs tenues. Cependant, pour mettre le feu aux écrans de tout le monde, deux magnifiques dames, Urfi Javed et Disha Patani. Oui, tu l’as bien lu.

Disha Patani déborde de punch

L’actrice de Project K Disha Patani portait une tenue magenta bicolore qui avait une cape comme un sari aux Grazia Millennial Awards 2023. Disha a lâché ses cheveux et portait des talons assortis. L’actrice a également gardé ses bijoux au minimum. Sa tenue avait une fente à hauteur de cuisse. Disha Patani est connue pour afficher sa silhouette tonique et svelte. Disha a opté pour un maquillage simple. Elle a lancé son joli sourire aux paparazzis.

Regardez la vidéo de Disha Patani ici :

Urfi Javed revient encore une fois dans un look audacieux

Urfi Javed est également apparu dans un sari au style unique. L’actrice et sensation de télé-réalité portait un haut / chemisier à plaque de poitrine avec son sari. La tenue semble être une inspiration de la collection de Tom Ford. Zendaya a une fois secoué une telle tenue et a laissé tout le monde sous le choc. Et Urfi Javed l’a fait aussi. La candidate de Bigg Boss OTT a attaché ses cheveux en chignon et portait des talons crayon noirs avec sa tenue.

Regardez la vidéo d’Urfi Javed ici :

Les internautes réagissent aux tenues de Disha Patani et Urfi Javed

Eh bien, certains ont trouvé Urfi Javed et Disha Patani trop sexy. Certains n’étaient pas d’accord avec leur tenue. La tenue d’Urfi a été critiquée par les internautes qui l’ont qualifiée de bon marché et de vulgaire. Certains l’ont qualifié de tenue indécente et d’autres l’ont qualifiée de dégoûtante. Mais il y avait aussi des gens qui louaient les tripes d’Urfi. D’un autre côté, alors que Disha a également reçu des éloges, certains ont également remis en question son émission de peau. Consultez les commentaires ci-dessous :

Sur le plan du travail, Urfi Javed est occupée à rendre tout le monde gaga et fou avec ses diverses apparitions à la mode. L’actrice a refusé Khatron Ke Khiladi 13. Disha Patani a Yodha et Project K pour n’en nommer que quelques-uns.