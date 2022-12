Urfi Javed est topless lorsqu’elle atterrit à Dubaï; exhibe son dos nu en posant dans la baignoire

La renommée de Bigg Boss OTT, Urfi Javed, a souvent laissé tout le monde bouche bée avec ses choix de mode risqués. Elle s’est récemment envolée pour Dubaï et a été vue portant un salwar kameez traditionnel à la plage. Mais il semble qu’Urfi se soit finalement familiarisée avec l’environnement et ait été vue en train de se débarrasser de ses vêtements au strict minimum.

Sur la dernière photo, Urfi a été vue en train de poser depuis sa salle de bain qui offrait une vue à l’infini sur les gratte-ciel. Elle a enlevé son haut et a fait face aux gratte-ciel tout en se faisant un câlin d’ours. Elle a été vue debout dans la baignoire et exhibant son dos nu. Plus tôt, Urfi s’était rendue sur Instagram pour partager une vidéo où elle avait été vue en train de se promener sur la plage portant un salwar kameez.

Bien qu’Urfi soit devenue la cible de toutes les blagues à cause de son sens de la mode bizarre, la diva est restée imperturbable face à tous les trolls et critiques qui lui parviennent. Elle a également attiré l’attention avec ses déclarations de mode extravagantes dans l’émission de téléréalité Splitsvilla X4, animée par Sunny Leone et Arjun Bijlani.

Cependant, rien ne dérange Urfi car elle estime qu’il est inutile d’y prêter attention. Elle est à peu près consciente du fait qu’elle fait la une des journaux pour ses tenues exagérées. Bien qu’elle accueille les critiques constructives, elle veut ignorer complètement les trolls et ne veut pas leur donner d’importance.

Urfi a fait partie de plusieurs émissions de télévision, dont Bade Bhaiyya Ki Dulhania, Saat Phero Ki Hera Pherie, Bepannaah, Yeh Rishta Kya Kehlata Hai, Kasautii Zindagii Kay et a également été vu sur Bigg Boss OTT.