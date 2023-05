Urfi Javed enfile une tenue faite d’écorce d’arbre, les internautes plaisantent « gobar zyada lag raha hai »

Urfi Javed, connue pour son sens de la mode audacieux et bizarre, est très active sur les réseaux sociaux et tient ses fans au courant de ses nouveaux looks. Récemment, l’actrice a partagé un nouveau look dans une robe en écorce d’arbre qui a laissé les fans en grand écart.

Samedi, Urfi Javed s’est rendue sur son Instagram et a partagé une vidéo montrant sa nouvelle robe. La bobine a commencé avec elle debout avec un arbre, puis passe à elle portant un haut en écorce d’arbre et un sarong court de couleur vert citron. L’actrice a légendé la vidéo, « Aucun arbre n’a été blessé pendant le tournage de ce… »





Les internautes ont exprimé leur point de vue sur la robe dans la section des commentaires et ont plaisanté sur le fait que la robe ressemblait à de la bouse de vache plutôt qu’à de l’écorce d’arbre. L’un des commentaires disait: « On dirait que la robe est faite de dunk de vache. » Un autre a écrit: « Je pensais que c’était de la bouse de vache. » Une autre a commenté : « maintenant, il ne lui reste plus que de la bouse de vache pour confectionner une robe ». L’un des commentaires disait également : « Si vous êtes si créatif, pourquoi n’êtes-vous pas à Cannes ?

Récemment, Urfi Javed a fait la une des journaux lorsqu’elle a critiqué le cinéaste Vivek Agnihotri pour avoir critiqué les « esclaves du costume » pour avoir aidé Aishwarya Rai avec sa tenue à Cannes 2023. L’actrice a déclaré : «

Pendant ce temps, Urfi Javed, qui a fait ses débuts avec la populaire émission de télévision Tedi Medi Family, est devenue célèbre après avoir participé à l’émission de téléréalité Bigg Boss OTT de Karan Johar. Bien qu’elle ait été la première personne à être expulsée de la maison, sa personnalité divertissante a attiré l’attention du public. Elle bénéficie d’un grand nombre de fans sur les réseaux sociaux et est souvent vue partager ses opinions et ses nouveaux looks sur la plate-forme de réseaux sociaux. L’actrice est également apparue dans Splitsvilla XI où elle était considérée comme une fauteuse de troubles.

