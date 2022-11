Urfi Javed enfile une “jupe en chaîne de diamants” et a l’air “fabuleuse”, la vidéo devient virale

L’actrice de télévision Urfi Javed, jeudi, a publié une vidéo d’elle-même dans laquelle on peut la voir portant une “jupe à chaîne de diamants”. Avec la jupe audacieuse, elle a opté pour un haut blanc sexy.

Partage de la vidéo, Urfi a écrit: «J’ai fait cette jupe en chaîne de diamants et elle avait l’air fabuleuse! Oui aussi ce sont mes vrais cils, pas de faux !! (Il y a un secret derrière mes longs cils) » L’actrice de télévision Sonya Saamoor a commenté : « Je te regarde tellement que je t’ai vu dans mon rêve aujourd’hui. » Parul Gulati a écrit : « uffff ».





L’un des utilisateurs des médias sociaux a écrit: «Ça a l’air bien, mais j’ai d’abord pensé qu’elle portait un éclairage diwali, mais en regardant de plus près, c’était autre chose. Mais de toute façon, tu es absolument magnifique, magnifique, magnifique et quoi de plus urfi madame. Continuez à faire et à nous inspirer, je vous aime. Le second a dit: “Sa fabuleuse construction sans faille, j’adore le look.”

Pendant ce temps, une section de personnes l’a trollée pour avoir porté des tenues révélatrices tout en posant pour les papas. L’un d’eux a écrit : « Ce n’est pas du tout de la mode, c’est de la nudité. Le deuxième a dit: “Vous à un tel mai pagal ho gayi hai honte de vous.” La troisième personne a commenté: “Sous-vêtements pehan k kon restaurant mai khana khane aata hai.” Le cinquième a dit : « Shii yaar road pe aise kapde pehan ke kyu bhai. dit le sixième. “N’a-t-elle pas une famille qui rejette ce comportement?” La sixième personne a commenté: «C’est un maillot de bain et le simple fait de mettre quelques accessoires dessus en fera une tenue? qu’est-ce qui se passe avec les gens.

LIS: Urfi Javed se couvre de bandages, les internautes demandent “les médecins kya utilisent le karenge ab”

En parlant d’Urfi Javed, la sensation Internet sera ensuite vue dans l’émission de télé-réalité Splitsvilla X4. Dans la promo partagée par MTV India, nous voyons les principes de base de l’émission. 10 filles et 10 garçons vivant sur deux îles vont découvrir l’amour à travers divers tests et défis. Un seul duo revendiquera le trône et deviendra le vainqueur ultime de l’émission. Spilitsvilla X4 commencera à partir du 12 novembre, tous les samedis et dimanches à 19h.