Urfi Javed donne une réponse appropriée à Chahatt Khanna après avoir dit: “biwi aur maa banane ke laayak bhi nahi ho”

Le combat de chats entre Urfi Javed et Chahatt Khanna s’est de nouveau enflammé après que la renommée de Bigg Boss OTT ait fait une mauvaise fouille à Chahatt pour avoir été divorcée à deux reprises. L’actrice de Bade Achche Lagte Hain a critiqué Urfi et a déclaré qu’elle ne méritait même pas d’être une épouse ou une mère et l’a critiquée pour avoir porté des vêtements semi-nus. Urfi a donné une réponse appropriée à Chahatt Khanna en partageant son commentaire et en soulignant son commentaire sur les photos semi-nues. Elle a partagé quelques photos de Chahatt en bikini et plus encore et a fouillé sa réponse.

Urfi Javed a partagé les photos de bikini de Chahatt Khanna après l’avoir critiquée pour avoir porté des photos à moitié nues

Urfi a même changé sa photo d’affichage Instagram pendant un certain temps et a gardé la photo de Chahatt Khanna prouvant son point de vue. Dans la vidéo, elle a critiqué Chahatt et a déclaré qu’elle n’était pas là pour devenir la mère ou la femme de qui que ce soit et qu’elle n’avait aucun intérêt. Ce combat ne touche pas à sa fin. Lorsque le nom de Chahatt Khanna est apparu dans le cas de l’escroc Sukesh Chandrashekhar, Urfi l’a fouillée et l’a appelée la chercheuse d’or qui visite la prison de Tihar et prend des cadeaux aux gens, mais c’est quand même l’odieuse qui porte des vêtements bizarres et paie les médias. Elle a écrit : “Je m’excuse d’avoir parlé de vos divorces. Pourquoi m’excuserais-je pour que vous alliez en prison pour prendre de l’argent et des cadeaux à des hommes au hasard ? Arrêtez de vous mettre dans l’embarras.” Urfi dans ses vidéos a même interrogé Chahatt sur ce qu’elle avait en étant mère et épouse.

Urfi Javed fait souvent l’objet de critiques pour avoir porté des vêtements qualifiés de bizarres. Le combat de chats a commencé après que Chahatt, dans son interaction, ait critiqué la fille pour avoir porté des vêtements étranges et répandu la nudité. Alors qu’Urfi lui a riposté et a fait de vilaines fouilles à Chahatt pour avoir divorcé deux fois, elle s’est même excusée plus tard pour la même chose en réalisant qu’elle n’aurait pas dû devenir personnelle.