Urfi Javed donne un look intense dans la dernière vidéo, les fans l’appellent “super hot”

Urfi Javed est incontestablement une célébrité des médias sociaux. La star de la télévision parvient à impressionner tous ses followers et à les transformer en obsessionnels avec ses vidéos et images glaciales. L’actrice a récemment posté une vidéo d’elle portant une jupe noire et deux fleurs sur un string en guise de haut.

Elle a sous-titré la vidéo avec des émoticônes de nuage. Regardez la vidéo ici:







Réagissant à la vidéo, les fans l’ont qualifiée de “super sexy” et une autre a appelé Urfi “sexy”.

Quelques-uns n’aimaient pas son look et la trollaient massivement.

Urfi Javé a récemment répondu à la déclaration de l’acteur Anupamaa Sudhanshu Pandey. Elle a partagé une vidéo après que l’acteur l’a qualifiée d'”épouvantable”.

Elle a légendé son message comme suit: «Jusqu’au moment où vous deviendrez assez riche pour acheter Twitter, Instagram, Facebook, vous devez tolérer ces visions horribles. Voici une leçon pour vous mofos là-bas – Vous ne contrôlez pas le monde. Vous n’êtes qu’un être humain moyen (certains d’entre eux en dessous de la moyenne) qui pensent que ce qu’une fille met sur son corps est leur affaire.

Lisez aussi: Urfi Javed révèle qu’elle a été dupée par un membre de son personnel, dit “c’était de ma faute”

Pour ceux qui ne le savent pas, Sudhanshu a déclaré que même s’il ne suivait pas Urfi, sa vidéo Diwali est apparue dans son flux, et il l’a trouvée désagréable et offensante. Pandey a écrit : “Je ne suis pas cette personne, mais je dois toujours voir des sites aussi horribles tous les jours grâce aux chaînes d’information. Je suis furieux de voir cela. Comment pouvez-vous même promouvoir une telle moquerie d’un festival de bon augure comme Diwali… pour l’amour de Dieu, c’est le jour de Laxmi poojan.”

Plus tard, Urfi a qualifié Pandey d’hypocrite et a écrit : “Très bien écrit, @SudhanshuPandey, vous devriez lire ceci. Vous ferez de l’hypocrisie et des doubles standards.”