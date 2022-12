Urfi Javed dit "sans vergogne, de mauvais goût, vulgaire mais quand même..." alors qu'elle porte une tenue révélatrice

Urfi Javed, qui est connue pour ses tenues bizarres, a fait la une des journaux pour avoir toujours été locale à propos de ses choix de mode. Récemment, elle est allée sur Instagram et a laissé tomber une bobine dans un monokini noir révélateur

Partageant la bobine, Urfi a écrit: « Sans vergogne, de mauvais goût, vulgaire mais toujours aussi jolie. En un rien de temps, son message est devenu viral et les internautes ont commencé à réagir. L’un d’eux a écrit : « Puri pagal ho chuki hai ye ». Le second mentionnait « uri pagal ho chuki hai ye ». Le troisième a mentionné, “Iska account ko report kar ka band karo.” Un autre a dit: “Sabr et attends l’avenir d’urfi., Anjaaaam Duniya ka duniya se hin milega.”





L’un des utilisateurs des médias sociaux l’a critiquée et a écrit: «Est-ce que tu es comme moi, sirf ek bar to uppar wale se dar yr apni liye nhi apni ma papa ke liye tere karan un ko bhi allah sja dege toba kr le behan ye kam nhi aayga tel moi allah se dar allah mafi mag le sudhar ja. Alors que l’autre a dit: “Pas magnifique, ça s’appelle une fille qui rend jalouse en montrant son corps et gagne des tharkis dans le monde instagram et vit en gagnant.”

Récemment, elle a été brutalement attaquée par les internautes même pour avoir porté un costume de salwar. La raison en est que l’actrice de Bade Bhaiyya Ki Dulhania a choisi de porter la tenue traditionnelle sur une plage de Dubaï.

La participante de Splitsvilla X4 s’est rendue sur son Instagram et a partagé cette vidéo, qui avait ceci imprimé, “PoV – Uorfi Javed dans un univers parallèle”. Les utilisateurs d’Instagram ont inondé la section des commentaires de commentaires brutaux. Un utilisateur d’Instagram a écrit : « Jahan bikini daalni chahiye wahan suit aur jahan suit daala chahiye wahan bikini ».

Un autre commentaire disait : « Aaj suraj kahan se nikla hai, main sapna to nahi dekh rahi hun », tandis qu’un autre utilisateur d’Instagram a écrit : « Yahi sanskar India mein dikaye hote to kya hi baat hoti ». Un commentaire disait : « Jahan nanga hona chahiye wahan ye pure kapdo mein hai aur waise Poora din ye social media par nangi ghumti hai ».

