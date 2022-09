Urfi Javed dit que les gens tuent au nom de la religion, écrit sur “ce qui est bien, ce qui est mal”

L’actrice de télévision Urfi Javed, connue pour son sens de la mode, a toujours exprimé ses pensées. Jeudi, elle est allée sur Instagram et a écrit une longue note sur “ce qui est bien et ce qui ne va pas”.

Elle a écrit: «Les religions ont été créées pour que les gens puissent avoir une boussole morale, pour savoir ce qui est bien et ce qui est mal, mais à l’heure actuelle, les gens utilisent leur religion comme excuse pour abandonner cette boussole morale. Les gens abusent, menacent, tuent au nom de la religion.





Plus tôt, elle s’en est pris à paps pour avoir commenté ses vêtements. La vidéo du même devient virale sur les réseaux sociaux.





Le clip a été partagé par le célèbre photographe Viral Bhayani sur Instagram. Partageant la vidéo, il a écrit: “Urfi Javed était énervé quand quelqu’un des médias a commenté qu’elle portait des vêtements appropriés lors de l’événement Jhalak.”

On peut entendre Urfi dire: «Les gars, je ne viens pas pour ça. S’il vous plaît, tumhe agar kapdo par commentaire karna hain aa toh apni petite amie aur apni maa bhen ke ghar pe jaake kro. Simple commentaire kapdo par koi nahi karega aaj ke baad. Un autre commentaire de l’un d’entre vous, alors je vais… moi aaj ke baad… je ne le ferai pas. Je vous donne tellement de respect les gars et c’est ce que je reçois en retour ”

Elle a ajouté: “Jab me Jhalak par aayi thi, tum me se hi koi comment karr rha tha ki ye aaj dhang ke kapde pehn kar aayi hai.” Elle a ensuite montré une vidéo et a demandé: “A qui appartient cette voix?” Pour les non-initiés, Urfi a récemment assisté à la fête de Jhalak Dikhhla Jaa, elle était magnifique dans une robe bleue sexy.

