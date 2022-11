Urfi Javed dit ‘hum aapko ch *** a nahi ban rahe, aap chu **** hain’, se retourne contre lui sur une vidéo virale

L’actrice de télévision Urfi Javed alias Uorfi, qui a fait la une des journaux avec ses tenues uniques, est une fervente utilisatrice des médias sociaux. Elle donne souvent une réponse appropriée aux trolls qui la ciblent pour ses tenues.

Lundi, Urfi a publié une vidéo dans laquelle on peut l’entendre dire: “hum aapko ch ***** nahi bana rahe, aap c ****** hai.” Partageant la vidéo, elle a écrit : « Mai chunautiyo se Nahi ___ se pareshan hu ! Remplir les espaces vides.” Les utilisateurs des médias sociaux ont également réagi au message, l’un d’eux a écrit : “tu je nahi Pata par tu he ch****”.





Le deuxième a dit: “Aap hamko chutiya nhi lagte hai aap c **** ya hi hai.” La troisième personne a mentionné, “Urfi jese ch **** o se paresaan hu ye hoga usme.” Le quatrième a dit : « Fashion ke naam par sharir dekkhti ho shrm nhi aata paani mai dub kr mar jao ». Le cinquième a déclaré: “Commentaires publics karne ka khud ka khud bol Li ha tum hoo.”

Plus tôt, Urfi Javed avait révélé qu’un homme avait menacé de la violer sur les réseaux sociaux. Elle a mis en ligne une capture d’écran de l’histoire d’un utilisateur dans laquelle il avait publié la vidéo la plus récente et dans laquelle elle figurait en bonne place. L’homme a utilisé un langage grossier et écrit des choses inappropriées.

Après qu’Urfi ait partagé cette capture d’écran sur son Instagram, l’homme a mis en ligne une vidéo s’excusant. Dans cette vidéo, Urfi a utilisé des cordons de charge et des smartphones pour créer un haut de bikini. Oui, vous avez bien lu. En plus du haut du smartphone, elle portait un pantalon de couleur bleue et un blazer.

Pour les non-initiés, selon les rapports, une plainte anonyme a été enregistrée à Delhi contre Javed pour “publication ou transmission de matériel contenant un acte sexuellement explicite sous forme électronique”. Le rapport a été enregistré après la sortie de son clip vidéo Haye Haye Yeh Majboori en octobre.