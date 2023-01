Urfi Javed dit à son “grand-père” Javed Akhtar de partager ses biens avec elle, les internautes réagissent

L’actrice de télévision Urfi Javed, qui est la célébrité préférée de papa, a récemment rencontré son “grand-père” Javed Akhtar lors d’un vol. Elle a partagé la photo avec lui avec la légende : « J’ai enfin rencontré mon grand-père aujourd’hui. De plus, c’est une légende, le matin même, tant de gens faisaient la queue pour des selfies, mais il n’a refusé personne, a discuté avec tout le monde avec le sourire. Il était si chaleureux ! Je suis en admiration.





Dimanche, l’actrice évoquait sa rencontre avec Javed aux papas. Urfi Javed a révélé qu’elle avait dit en plaisantant à Javed Akhtar ‘aapko pata haina property ke teen hisse hone waale hai (vous savez que votre propriété sera divisée entre trois maintenant).’ La vidéo de la même chose a été partagée par le célèbre photographe Viral Bhayani.





Les internautes ont réagi à la vidéo, l’un d’eux a écrit : “Bholi hai bechari”. Le second a dit : « Sangat kaa asar… convient à mae aa gayi. Le troisième dit : « Sardi leg agai isliye purai kapdey pehan liya ». Le quatrième a dit : « phle baar isko mane itne ache kapdo me dekha ».

Les déclarations de mode d’Urfi lui ont valu des éloges, des critiques et même des poursuites judiciaires. La semaine dernière, la politicienne Chitra Wagh a déposé une plainte à la police contre Urfi pour son sens vestimentaire.

Depuis lors, Urfi a repéré des vêtements décents lors de son apparition publique. Javed a également été aperçu portant des vêtements en laine, et une majorité d’internautes l’ont qualifié de conséquence de la plainte à la police. Cependant, Urfi a finalement rompu le silence qui explique pourquoi elle a choisi de porter de telles tenues. Dans une série d’histoires Instagram, Urfi a déclaré : “Je suis allergique aux vêtements.”





Dans sa première histoire, Urfi a partagé une photo de ses jambes remplies de grains de beauté et a demandé : « Quelqu’un a-t-il ces allergies en hiver ? avec les options Oui et Non. Plus tard, elle a partagé une autre vidéo de ses jambes et l’a sous-titrée : “Je suis littéralement allergique aux vêtements.” Urfi a posté une vidéo dans laquelle, dit-elle, “Alors maintenant, vous savez pourquoi je ne porte pas de vêtements. J’ai cette maladie grave. Mon corps commence à réagir après avoir porté des vêtements. La preuve est là. C’est pourquoi principal itna nangi rehti hoon (c’est pourquoi je préfère être nu).”

