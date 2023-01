Urfi Javed distribue du prasad à Gurudwara dans une vidéo virale, des internautes choqués demandent “meri aankhein toh kharab nahi ho gayi”

La sensation des médias sociaux Urfi Javed reste dans l’actualité en raison de ses tenues extravagantes et de son sens vestimentaire bizarre. Cependant, le samedi 28 janvier, l’actrice a choqué ses fans et ses followers lorsqu’elle a visité un Gurudwara à Andheri, Mumbai, vêtue d’un salwar et d’un costume noirs traditionnels.

La vidéo, qui a été partagée par le célèbre paparazzi Viral Bhayani sur ses réseaux sociaux, a laissé les internautes étonnés. Dans le clip, l’actrice de Bade Bhaiyya Ki Dulhania peut être vue entrant dans le Gurudwara et distribuant du prasad aux gens sur le site religieux.

Réagissant à la vidéo, un internaute a écrit : « Meri aankhein toh kharab nahi ho gayi ? (Est-ce que mes yeux vont bien ?) », tandis qu’un autre commentaire disait : « Ruko ek sec, me apni aankhein saaf kar lun ! Pata nhi mujhe Urfi Poore Kapde me dikh rhi hai aaj (Attendez une seconde, laissez-moi me laver les yeux ! Je n’arrive pas à croire que je vois Urfi en tenue complète)”.

“Ye kapde galti se pehen liye Urfi ne (Urfi portait ces vêtements par erreur)”, a écrit un autre internaute. Plusieurs personnes ont fait des commentaires similaires tels que “Aaj insaan lag rahi hai (Aujourd’hui, elle ressemble à un humain)”. Critiquant sa parade, un utilisateur d’Instagram a commenté : “Nautanki hai, kal phir naked aa jaaegi (Elle est une reine du drame, elle reviendra nue demain)”.





Après être apparue dans des camées dans plusieurs émissions, Urfi a gagné en visibilité après son arrivée dans la première saison de Bigg Boss OTT, animée par Karan Johar et diffusée exclusivement sur Voot en 2021. Elle a récemment été vue dans l’émission de téléréalité MTV Splitsvilla X4, hébergée de Sunny Leone et Arjun Bijlani, dans lequel elle est entrée en tant que “Mischief Maker”.

