Urfi Javed dévoile tout, conseille aux détracteurs d'”aller se faire foutre”, les photos deviennent virales

Urfi Javed a le vent en poupe. La star de Bigg Boss OTT est généralement ciblée par les internautes, mais elle vit sa vie selon ses propres conditions et s’en fiche complètement. Urofi a abordé la critique et la honte corporelle comme une pro, et dans son dernier message, elle a un message spécial pour les ennemis, “Allez vous faire foutre.”

Urfi a partagé deux photos sur son profil dans lesquelles elle pose seins nus et couvre à peine ses atouts, portant un pantalon ample. Tout en partageant ces photos, Urfi s’est appelée “Éhontée mais jolie” et a partagé ses deux cents sur la pêche à la traîne et la honte corporelle. Javed a sous-titré ces photos en disant : “Honteux mais joli. De plus, la définition de la décence, la vulgarité diffère d’une personne à l’autre. Pour certaines personnes, il s’agit de montrer des fûts, pour certains, il porte un bikini, pour certains, c’est juste Uorfi Javed. J’ai donc décidé de n’écoute personne. Sois mon propre juge. Si ce que je mets ou ne mets pas sur mon corps te dérange, va te faire foutre !”

Voici le poste







Dès qu’elle a laissé tomber les photos, plusieurs utilisateurs ont réagi et ont tenté de la claquer. Un utilisateur a écrit : “ladkiyon ki ijat jo hoti h wo to aap bech rahe ho”. Un autre utilisateur a écrit : “Bass yeh hi dekhna Baki Reh gaya tha.” Le troisième utilisateur a écrit : « Koi itna tharki kaise ho sktaa hai ». Un internaute a ajouté : “Apka liya sans vergogne kahan hogi apka ander toh sharaam e nabhi bachi esa karo pura saaf saaf bejo publicité ziyada milaga ou gareeb ka bhaala hoga besharam.”

Alors que quelques autres utilisateurs ont apprécié l’attitude “le diable peut s’en soucier” d’Urfi. “Plus de pouvoir pour vous… nous vous aimons madame.” Un autre utilisateur a écrit : “Tu es une fille belle et courageuse, bonne chance, tu ne fais rien de mal, c’est juste que tu es en Inde, pas à l’étranger, alors… Mais je t’aime.” Urfi sera bientôt vu dans Splitsvilla X4.