Urfi Javed devient NASTY sur la remarque de mode “bon marché” de Chahatt Khanna; l’appelle une ‘intimidatrice’, ‘hypocrite’ et dit qu’elle ‘vit de la pension alimentaire de deux ex-maris’

La renommée de Bigg Boss OTT, Urfi Javed, qui est maintenant devenue Uorfi Javed, fait toujours la une des journaux en raison de son sens de la mode. La dame crée ses propres vêtements en utilisant des cordes, des sacs à dos et quelle note et parvient à attirer l’attention de tout le monde. Plusieurs fois, elle se fait même troller pour son sens de la mode excentrique. Récemment, Chahatt Khanna a critiqué le sens de la mode d’Urfi Javed et l’a qualifié de “bon marché”. Uorfi ne s’est pas contenté de s’asseoir et a plutôt versé des commentaires méchants sur Chahhat Khanna.

Uorfi Javed s’en prend à Chahhat Khanna

Partageant une publication sur les réseaux sociaux, Uorfi Javed a qualifié Chahatt Khanna d’intimidateur. Elle a mentionné que ce qu’elle porte et où elle va ne regarde personne. Elle l’a même qualifié d’hypocrite car Chahatt avait auparavant fait la promotion de la séance photo nue de Raneer Singh. Elle a écrit : “Au moins, je n’achète pas d’abonnés ! De plus, si vous faisiez vos devoirs, j’étais là pour une interview qui ne vous regarde pas, vous êtes juste jaloux que même après avoir payé les paps, ils ne vous couvrent pas. @chahattkhanna aussi tout ce que quelqu’un fait sur cette terre ne vous regarde pas, pourquoi n’avez-vous pas téléchargé cette histoire pour Ranveer Singh? Montre votre hypocrisie. Tu vois, je ne t’ai pas jugé pour deux divorces, sortir avec des hommes plus jeunes alors pourquoi me juger ?”

Cela ne s’est pas terminé ici. Uorfi Javed a ensuite parlé des deux mariages ratés de Chahatt Khanna et a écrit qu’elle vivait de la pension alimentaire de son ex-mari. Elle a écrit : “Au moins, je gagne mon propre argent sans vivre de la pension alimentaire de mes deux ex-maris. Chahatt Khanna, je ne viens pas te voir en jugeant que tu aimes ta vie. IDK ce que ces tantes ont contre moi.”

Chahatt Khanna répond au coup de gueule d’Uorfi Javed

Dans une dernière publication sur Instagram, Chahatt a également riposté à Uorfi et l’a qualifiée de “sans classe”. On dirait que cette guerre va durer longtemps.