Urfi Javed devient audacieuse, couvre sa pudeur de pétales de fleurs, les internautes la qualifient de « sexy »

Urfi Javed, qui est devenue célèbre après son passage dans l’émission de téléréalité Bigg Boss OTT, est populaire pour son sens de la mode bizarre mais unique. L’actrice a récemment laissé les internautes sous le choc en posant seins nus.

Samedi, Urfi Javed s’est rendue sur son Instagram et a partagé une photo seins nus. L’actrice a couvert sa pudeur de pétales de fleurs et a été vue vêtue d’un pantalon taille basse. L’actrice a complété son look avec une queue de cheval haute et une paire de boucles d’oreilles. L’actrice a sous-titré son message « Faites un vœu » avec un emoji de fleur.





Le look audacieux et seins nus d’Urfi Javed a stupéfié les internautes. Tandis que certains appréciaient son style « unique » et bavaient devant sa beauté, d’autres trollaient l’actrice pour son look. L’un des commentaires disait: « Hot, fire beauty. » Un autre a écrit « Classique ». Un autre fan a écrit: « Urfi, tu es unique. » Un autre a dit, « la beauté époustouflante. » Trolling l’actrice, l’un des utilisateurs a écrit, « isko kapdo se allergie hai. » Un autre a écrit, « il ne restait plus que ça, et maintenant? »

Ce n’est pas la première fois que l’actrice est topless, plus tôt aussi, l’actrice a partagé une vidéo sur Instagram dans laquelle elle posait topless et a été vue en train de couper des ficelles violettes attachées à ses cheveux qui couvraient sa pudeur. L’actrice a été impitoyablement trollée pour la même chose sur les réseaux sociaux.

Urfi Javed bénéficie d’un grand nombre de fans sur les réseaux sociaux et attire souvent l’attention en raison de son apparence et de son sens vestimentaire. L’actrice a fait ses débuts dans l’industrie de la télévision avec la populaire émission télévisée Tedi Medi Family. Elle est ensuite apparue dans plusieurs feuilletons quotidiens comme Yeh Rishta Kya Kehlata Hai, Chandra Nandani, etc. L’actrice est cependant devenue célèbre après sa participation à l’émission de téléréalité Bigg Boss OTT animée par Karan Johar. L’actrice est également apparue dans l’émission Splitsvilla XI en tant que fauteuse de méfaits.

Lire Urfi Javed brûle Internet avec sa vidéo sexy dans une tenue audacieuse en argile : Regardez