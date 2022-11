Urfi Javed danse avec son ex-petit ami Paras Kalnawat, les internautes surpris disent “iske alag hi drame hai”

Urfi Javed et l’acteur Paras Kalnawat étaient connus pour être d’anciens amants, et ils partagent une relation amour-haine même après la rupture. Cependant, il semble que les ex-amants aient oublié leur passé pendant un moment et qu’ils aient aimé brûler la piste de danse. Cette réunion s’est produite entre l’ex-duo lors de la fête d’anniversaire d’Anjali Arora. Les deux acteurs ont assisté à la fête et ils ont été capturés en train de danser samedi samedi.

Au début, la vidéo ne vous surprendra pas, mais lorsque vous réaliserez que le garçon qui danse dans un blazer noir est l’ex-beau de Javed, vous vous émerveillerez. En regardant la vidéo, il semble qu’ils aient décidé de passer à autre chose et qu’ils n’aient pas de mauvais sang entre eux.

Voir la vidéo





Urfi Javed croit qu’il faut rester réel et elle n’hésite pas à être fidèle à elle-même. Mercredi, Javed a assisté à la fête d’anniversaire d’Anjali Arora, candidate à Lock Upp et influente des médias sociaux. Les deux actrices ont récemment collaboré sur une bobine virale sur Haye Haye Yeh Majboori, et elles ont fait exploser le monde numérique avec.

Pour en revenir à la fête d’anniversaire d’Anjali Arora, Urfi a enfilé une tenue noire avec des bracelets de mariée (chuda). Les bracelets dorés étaient assortis à sa tenue, et même les papas étaient émerveillés par la combinaison. Plus que la combinaison, c’est l’honnêteté d’Urfi qui gagne Internet. Dans une vidéo partagée par Instant Bollywood, Urfi a été capturé en disant que les bracelets sont plaqués or et qu’ils sont faux. “Yeh sone ki nahi hai… nakli hai 200 ruapiye wale”, a avoué Urfi en riant.

Sur le plan personnel, l’actrice sortait avec Paras Kalnawat qui est l’un des acteurs de télévision les plus populaires. Cependant, ils se sont séparés après avoir fréquenté pendant quelques jours. Selon Telly Chakkar, Urfi a déclaré: “Je voulais rompre avec lui un mois après notre rencontre. C’était un enfant. Il était très possessif. Il a essayé de me courtiser à nouveau en se faisant tatouer 3 de mon nom, mais qui fait ça après que l’un d’entre eux s’est séparé ? Je n’allais sûrement pas revenir vers lui juste pour les tatouages. Même s’il avait des tatouages ​​de mon nom sur tout le corps, je n’en aurais pas.

Fait intéressant, Paras a récemment été aperçu à la fête d’anniversaire d’Urfi Javed. Parlant de la même chose, l’actrice a déclaré: «Nous sommes cordiaux les uns avec les autres maintenant. Je l’ai invité pour mon anniversaire. Nous avons laissé notre passé derrière nous. Nous sommes juste amis maintenant. Paras a été vu pour la dernière fois à Anupamaa