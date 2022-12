Urfi Javed dans Maheep Kapoor, l’émission de Bhavna Pandey ? Les fans réagissent

La sensation des médias sociaux Urfi Javed, qui ne manque jamais de faire les gros titres avec son style, a laissé tout le monde confus lorsqu’il a laissé tomber une affiche avec les stars de The Fabolous Lives of Bollywood Wives Neelam Kothari, Maheep Kapoor, Bhavna Pandey et Seema Sajdeh.

Partageant l’affiche, Urfi a écrit: «Comment une émission sur le fait d’être fabuleux ne peut-elle pas m’avoir? Attrapez les scènes que vous n’avez jamais vues auparavant sur #NetflixPlayback2022 de @netflix_in. Netflix a également publié une promo mettant en vedette Neelam Kothari, Maheep Kapoor, Bhavna Pandey et Seema Sajdeh avec Urfi.





La page officielle de Netflix India a sous-titré le post, “Le camouflage était si bon, nous avons presque raté un camée fabuleux dans cet épisode.” Netiznes a réagi au clip, l’un d’eux a écrit: “Pourquoi Netflix pourquoi?”. Le second a dit : « accha hai me andha hu ». La troisième personne a commenté, “sara mood kharaabkardiya.” Le quatrième a mentionné, “Il est temps d’annuler l’abonnement Netflix.”





Pendant ce temps, une section de personnes a soutenu Urfi, et l’une d’elles a commenté: “Urfi, je dois dire que tu es une personne incroyable, j’aime la façon dont tu te présentes toujours au monde.” Le second a dit : « Urfi, tu es incroyable. Pour les non-initiés, Urfi fait partie de la campagne Netflix Playback 2022. Par conséquent, ce nouveau clip promotionnel a été publié.

Plus tôt, alors qu’elle parlait au India Today Conclave, Neelam a parlé de la réponse des médias sociaux lors de la sortie de la première saison en 2020 en disant: “Quand la saison 1 est tombée, j’ai été submergée parce que mon DM vient d’exploser. Quand je faisais des films en arrière dans la journée des années 80 et 90, il n’y avait pas de réseaux sociaux, pas d’Instagram. Vous n’avez jamais vraiment compris à quel point vous étiez populaire. Lorsque la saison 1 est tombée, j’ai soudainement commencé à recevoir des messages de personnes d’Afrique du Sud, du Brésil, de tous les sur le monde. Tellement d’amour qui afflue.”

“Mais ensuite, je suis allé sur Twitter et YouTube et je me souviens avoir vu les commentaires. J’ai ensuite appelé Bhavana (Pandey) et j’ai dit que je me cachais parce qu’il y avait beaucoup de pêche à la traîne. Nous étions dans la pandémie. Je pensais que les gens détestent la série. Vous n’obtenez jamais vraiment la véritable essence de quelque chose jusqu’à ce que vous sortiez en public”, a ajouté l’actrice en révélant comment elle a géré la pêche à la traîne en ligne pour la série.

