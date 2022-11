Urfi Javed crée l’illusion en posant seins nus avec des verres de champagne, se fait brutalement troller

Urfi Javed alias Uorfi l’a encore fait. La star de Bigg Boss OTT a posté une bobine qui a laissé les téléspectateurs déconcertés. Dans la dernière bobine, Urfi crée une illusion en posant seins nus, devant deux coupes de champagne. Les deux verres sont situés parallèlement à ses fesses. Au fur et à mesure que la vidéo progresse, Urfi tient les lunettes, et pendant un moment, vous vous demanderez si les lunettes sont réelles ou une simple illusion.

Uorfi a posté la bobine sur son Instagram avec deux emojis de verre de champagne dans sa légende et a crédité le photographe pour le clic.

Voici la vidéo







Dès qu’elle a posté la vidéo, les internautes se sont bien amusés et se sont moqués des standards de mode de la star de Splitsvilla X4. Un utilisateur a écrit : “Vidéo banane wale ki bahut moj hai.” Un autre utilisateur a écrit : “Ye kaise glass h jo glass k hi nhi h.” Un internaute a écrit : « Oho ye ladki kab sudhregi ». Un autre internaute a ajouté : “Ne plus suivre karo yar… iske pagalpan bhadte hi ja rha hai.” L’un des internautes a ajouté : “Je ne comprends vraiment pas ce concept.”

Actuellement, l’actrice est vue dans Splitsvilla X4 avec Sunny Leone, Arjun Bijlani et d’autres candidats. Dans le dernier épisode, Javed a appelé Sakshi Dwivedi bi *** y et a dit qu’elle avait des vibrations bi *** y d’ici. Bien que Javed ne veuille pas la blesser, mais Sakshi l’a pris personnellement et plus tard, elle s’est vengée. Dans le même épisode, Sakshi a eu la chance d’exprimer sa colère et s’est moquée de la personnalité d’Urfi. Elle a dit qu’Urfi était de petite taille et qu’elle portait exprès de longs talons pour le cacher. Hier, Urfi a partagé le clip sur son insta et a tagué Sakshi en disant : “@sakshidwivediofficial tu es ab *** h”