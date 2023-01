Urfi Javed crée des tenues à partir de kachre ki thaili ; laisse les internautes avec des réactions mitigées [Watch Video]

Urfi Javed est de retour avec une nouvelle création aujourd’hui. Comme toujours, cette fois aussi, elle a choisi un matériau inimaginable pour créer des robes. Cette fois, Urfi a choisi quelque chose que l’on retrouve dans chaque foyer. Les sacs poubelles noirs. Elle a créé deux LBD alias de petites robes noires à partir de ces kachre ki thaili et les internautes sont choqués mais impressionnés par sa créativité. Cependant, il y a aussi des suggestions de trolls sur ce qu’elle devrait utiliser ensuite pour créer sa déclaration de style. Bons ou mauvais commentaires, une chose qu’Urfi mérite totalement pour celui-ci est une certaine appréciation pour avoir pensé hors des sentiers battus. À l’heure où la Fashion Week de Paris fait le buzz sur les tenues bizarres et épouvantables, Urfi Javed nous donne quelque chose qui mérite vraiment l’attention. Regardez la vidéo pour découvrir son look.