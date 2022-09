Urfi Javed couvre le visage et les seins avec une tenue inspirée de la boule disco, les internautes l’appellent “Raj Kundra 2.0”

Chaque fois que vous pensez qu’Urfi Javed ne vous étourdira pas davantage, elle vous surprend avec son nouveau gadget. Urfi sait certainement comment garder ses followers engagés. Dans son dernier post, Urfi a partagé son nouveau look, inspiré de la boule disco flashy, couvrant tout son visage et ses b ** bs, avec un jean déboutonné.

Dans la vidéo, Urfi montre ses mouvements dans la tenue étonnamment flashy, et l’a sous-titrée en disant : “Dard-e-Disco, ab is mein kya hair make up credit du.”

Découvrez le nouvel avatar d’Urfi







Dès qu’Urfi a posté la vidéo, ses followers et internautes ont été stupéfaits par son look. Il y avait des gens qui appréciaient le look de Javed, et il y avait des utilisateurs qui s’en moquaient. Un utilisateur a écrit : “J’adore ce concept… C’est super créatif.” Alors qu’un autre utilisateur a affirmé, “Ab Dharti ka Vinaas Tah hai.” L’un des utilisateurs a écrit : “Sunny leoni ko bhi maaf kr ri”. Un internaute a déclaré: “Oye … Raj Kundra.” Un autre internaute a ajouté : “Raj Kundra soit comme : – esa wala mask apun ko bhi chahiye.” L’un des internautes a déclaré : “très contemporain.

L’actrice Chahatt Khanna et Urfi Javed sont en désaccord depuis que la première a fait des remarques sur les vêtements provocateurs et scandaleux portés par le concurrent de Bigg Boss OTT. Suite à cela, Urfi Javed et Chahatt Khanna se sont disputés sur les réseaux sociaux, au cours desquels Urfi a même évoqué le divorce de Chahatt Khanna et fait des remarques désobligeantes. Plus tard, elle a exprimé ses regrets pour la même chose.

Dans l’affaire Sukesh Chandrashekhar, le nom de Chahatt Khanna a maintenant fait surface. Elle l’aurait rencontré en prison avec deux autres actrices. Selon les allégations, il lui a donné un sac Versace et Rs 2 lakh en espèces en cadeau. Réagissant à la même chose, Urfi a partagé une capture d’écran d’un portail de premier plan et a écrit “Mais je suis odieux pour m’habiller de manière indécente et payer les médias.”