Urfi Javed couvre le corps avec chaandi vark pour la dernière séance photo, Kavita Kaushik l’appelle ‘kaju katli’

Connue pour ses choix de mode audacieux, Urfi Javed a récemment fait l’impensable. Elle s’est une fois de plus retrouvée seins nus pour une nouvelle séance photo, n’utilisant que des feuilles d’argent alias Chandi Vark pour se couvrir.

La candidate de Bigg Boss OTT a publié une série d’images audacieuses de son dernier tournage samedi 27 août, dans lesquelles on peut la voir exprimer sa confiance en posant pour la caméra.

Urfi Javed, qui a adopté le nom d’Uorfi Javed, a fait des vagues en ligne avec ses images risquées. La beauté de 24 ans a affiché son ventre tonique tout en gardant ses cheveux ouverts pour les photos.

“Illuminant. J’ai utilisé chaandi ka warq pour ça”, a-t-elle légendé le message.





Réagissant à la photo, Kavita Kaushik a écrit : “Ayye kaju katli.”

Urfi Javed a récemment porté plainte contre un homme Obode Afridi et l’a accusé de la harceler, de la faire chanter et de la menacer sur WhatsApp. Dans sa plainte, l’actrice mentionne qu’elle est harcelée depuis deux ans.

L’actrice a maintenant partagé des photos de la police de Mumbai arrêtant l’homme. Partageant la photo, elle a écrit : « Bonne nouvelle ! Cet homme qui m’a agressé est enfin derrière les barreaux. Merci beaucoup à la police de Mumbai.

Les déclarations de mode uniques d’Urfi Javed ont impressionné Ranveer Singh, et il a applaudi sa confiance en portant des tenues aussi étranges. Récemment sur Koffee With Karan 7, Karan a demandé à Singh et Alia Bhatt quelle célébrité répéter des vêtements serait leur pire cauchemar », Ranveer a nommé Urfi Javed. Il a également mentionné qu’elle était une icône de la mode. Urfi Javed a également réagi à la réponse de Ranveer. Partageant la vidéo, elle a écrit : « Je ne sais pas comment réagir ! Mais Ranveer Singh, tu es adorable !

Uorfi a participé à un certain nombre de séries télévisées depuis son passage à Bigg Boss OTT. Elle est bien connue pour avoir joué Avni dans le film Bade Bhaiyya Ki Dulhania. Elle est également apparue dans la saison 2 de Puncch Beat d’ALT Balaji en tant qu’Aarti dans Meri Durga, Bella dans Bepannaah et Mira dans la saison 2 de Puncch Beat. Uorfi a dépeint Chhaya dans Chandra Nandini de Star Plus de 2016 à 2017. Saat Phero Ki Hera Pherie sur SAB TV. Uorfi Javed a fait ses débuts en tant que Shivani Bhatia dans Yeh Rishta Kya Kehlata Hai en 2020, et a ensuite joué Tanisha Chakraborty dans Kasautii Zindagii Kay.