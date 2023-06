Urfi Javed confectionne une tenue à partir de sachets de thé vert, les internautes laissent des commentaires hilarants

Aimez-la, détestez-la, mais vous ne pouvez pas ignorer Urfi Javed et son sens unique de la mode. Dimanche, Urofi a laissé tomber son dernier look, avec sa tenue faite de sachets de thé vert. Urfi a partagé le dernier message avec une légende de meme, « Bonjour frands, chai peelo. »

Dans sa dernière bobine, Urfi a été capturée en train de savourer son thé vert et de plonger le sac dans une tasse d’eau tiède. Soudain, Urfi a une idée, et nous voyons Urfi exhibant son nouveau haut fait avec des sachets de thé vert. Pour prouver l’authenticité de la tenue, Urfi verse même de l’eau chaude sur la tenue.

Voici le message d’Urfi





Comme prévu, les internautes se sont bien amusés après avoir regardé le dernier look d’Urfi. Un internaute a écrit : « Le thé vert Urfi aadat bigad lo. » Un autre internaute a écrit : » Je viens de me réveiller et j’ai tellement besoin de mon thé vert @urf7i. » Un autre internaute a écrit : « Est-ce que le thé vert ko garam Pani me dal do urfi est prêt. Un internaute, « Super concept créatif. » Un internaute a écrit : « Liptopn green. Aadat bigad lo. » Sur le front du travail, Urfi a été vu pour la dernière fois à Splitsvilla 14.