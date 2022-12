Urfi Javed brutalement trollé pour avoir porté un costume de salwar à la plage de Dubaï, les internautes disent “jahan bikini daalni chahiye…”

Urfi Javed est souvent trollé pour les tenues extravagantes et étranges qu’elle conçoit elle-même. Cependant, cette fois, elle a été brutalement attaquée par les internautes même pour avoir porté un costume de salwar. La raison est que l’actrice de Bade Bhaiyya Ki Dulhania a choisi de porter la tenue traditionnelle sur une plage de Dubaï.

La participante de Splitsvilla X4 s’est rendue sur son Instagram et a partagé cette vidéo, qui avait ceci imprimé, “PoV – Uorfi Javed dans un univers parallèle”. Les utilisateurs d’Instagram ont inondé la section des commentaires de commentaires brutaux. Un utilisateur d’Instagram a écrit : « Jahan bikini daalni chahiye wahan suit aur jahan suit daala chahiye wahan bikini ».

Un autre commentaire disait : « Aaj suraj kahan se nikla hai, main sapna to nahi dekh rahi hun », tandis qu’un autre utilisateur d’Instagram a écrit : « Yahi sanskar India mein dikaye hote to kya hi baat hoti ». Un commentaire disait : « Jahan nanga hona chahiye wahan ye pure kapdo mein hai aur waise Poora din ye social media par nangi ghumti hai ».





Après être apparue dans des camées dans plusieurs émissions, Urfi a gagné en visibilité après son arrivée dans la première saison de Bigg Boss OTT, animée par Karan Johar et diffusée exclusivement sur Voot l’année dernière. Elle a été la première candidate à être expulsée de l’émission le huitième jour même après que Zeeshan Khan a rompu sa relation avec elle le quatrième jour et s’est associée à Divya Agarwal, qui a fini par remporter l’émission.

Bien que Javed, qui s’appelle Uorfi sur les réseaux sociaux, continue de partager ses photos et vidéos semi-nues dans des costumes bizarres sur ses réseaux sociaux, elle n’a qu’environ 3,8 millions d’abonnés sur Instagram et 92 000 abonnés sur la plateforme de micro-blogging. Twitter.