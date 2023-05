Urfi Javed brutalement trollé pour avoir enfilé une tenue transparente noire, les internautes disent « prison mein dalo isko »

Urfi Javed est habituée à la pêche à la traîne, et il semble que la sensation des médias sociaux l’inspire à continuer à les pousser. Chaque fois qu’Urfi Javed enfile quelque chose ou fait une apparition publique, les internautes s’en donnent à cœur joie. Ils aiment la troller et elle aime ignorer la haine.

Vendredi, Urfi a fait une apparition publique dans une tenue noire transparente. L’empreinte du dragon recouvre soigneusement sa pudeur. Alors qu’elle posait pour les photographes des médias, Urfi a refusé de sourire et elle a dit à paps, « Iss outfit mein no smile. » Le photographe médiatique Varinder Chawla a partagé la vidéo sur son Instagram avec la légende « UJ avec Black. Un combo dramatique. »

Voici la vidéo





Dès que le photographe a mis en ligne la vidéo, plusieurs utilisateurs ont trollé l’actrice. Un internaute a écrit : « Tellement triste, on est encore dans la culture indienne mais qui va le dire à ces gens. » Un autre internaute a écrit : « Tujhe sharm nahi aati kya ? Un internaute a écrit : « Jail mein dalo isko ».

Plus tôt ce mois-ci, Urfi a fait une confession choquante en apparaissant sur le podcast de Ranveer Allahbadia. Lorsqu’on lui a demandé de partager son mantra de gestion de la négativité, Urfi a révélé que la célébrité, l’attention et l’argent étaient sa motivation, et cela la faisait avancer. Urfi a révélé que malgré sa personnalité entêtée, elle est affectée par des trolls tous les trois à six mois. Lorsque l’hôte lui a demandé de partager la raison, elle a dit: « Peut-être yeh jo bol rahe hai, sahi hai. Peut-être mein samaj mein ek dhabba hoon. Peut-être que je ne suis pas assez bien pour être une bonne femme. Main sach mein shayad ek mauvais exemple hoon jeune génération ke liye. Ya peut-être principal kuch galat kar rahi hoon. Jaise trolls bolte hai, peut-être que je suis sl * t (Peut-être que ce qu’ils disent est correct. Peut-être que j’ai une mauvaise influence sur la société et la jeune génération . Comme disent les trolls, peut-être que je suis une salope). »