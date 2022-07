Urfi Javed alias Uorfi ne porte rien d’autre qu’un maillot de bain pour sa dernière sortie en ville ; se fait MASSIVEMENT troller alors que les internautes disent, ‘Hadd kardi ladki ne’ [WATCH]

Urfi Javed qui s’est rebaptisée Uorfi Javed semble s’être surpassée cette fois. La renommée de Bigg Boss OTT est devenue très populaire parmi les masses grâce à son sens de l’habillement. Elle est audacieuse, aime expérimenter et est énervée en même temps. Elle ose porter ce qu’elle aime même si elle se fait massivement troller pour cela. Récemment, Uorfi Javed a été aperçu à Mumbai vêtu uniquement d’un maillot de bain. Oui c’est vrai!

Uorfi Javed se fait à nouveau troller

Dans une vidéo qui a fait son chemin sur Internet, Urfi Javed pouvait être vue vêtue d’un maillot de bain dos nu vert et blanc tout en montrant ses fesses. Elle l’a recouvert d’un filet en tissu. Alors qu’elle posait pour les papas, on pouvait la voir en train de mettre une veste de couleur beige sur son épaule. Elle a eu honte de la culture et a été sévèrement critiquée pour sa tenue. Un commentaire sur la vidéo disait: “La plupart des filles de troisième classe que j’ai jamais vues.” Un autre commentaire disait : « Abtk muje achhi lagti thi but ise koi limit hi nhi rhi road pr aise kpde pehnkar nikl jati hai log event ya me shows pehnte hai. Un internaute a également écrit : « Faishon ka naam hi kharab kar diya hai ». Découvrez la vidéo et les commentaires ci-dessous :

Urfi Javed comparé à Ranveer Singh

C’est récemment qu’Uorfi Javed avait écrit une longue note parlant d’avoir sa part de critiques alors que les internautes lui comparaient Ranveer Singh sur ses photos de nu pour Paper Magazine. Elle a écrit: “Les gens peuvent soutenir Ranveer sans m’amener entre les deux, aussi tous ceux qui oublient ici, j’ai été trollé sans pitié, Slut honteux, j’ai reçu des menaces de viol, des menaces de mort pour tout et n’importe quoi. Tout le monde arrête d’agir comme si le monde avait été gentil avec moi, j’ai enduré ma part d’abus, de pêche à la traîne et ainsi de suite. Si une ONG stupide décide de porter plainte contre Ranveer, pourquoi vous vous en prenez à moi? Cela montre encore une fois l’hypocrisie. Malade mon ** **.”