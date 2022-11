Urfi Javed accuse un homme de l’avoir menacée de viol, il partage une vidéo d’excuses

Urfi Javed, une star sur Internet, a révélé qu’un homme l’avait menacée de la violer sur les réseaux sociaux. Elle a mis en ligne une capture d’écran de l’histoire d’un utilisateur dans laquelle il avait publié la vidéo la plus récente et dans laquelle elle figurait en bonne place.

Après qu’Urfi ait partagé cette capture d’écran sur son Instagram, l’homme a mis en ligne une vidéo s’excusant.

Regardez la vidéo ici:





Dans cette vidéo, Urfi a utilisé des cordons de charge et des smartphones pour créer un haut de bikini. Oui, vous avez bien lu. En plus du haut du smartphone, elle portait un pantalon de couleur bleue et un blazer.